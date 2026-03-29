Manuela Villena derrocha estilo en el arranque de la Semana Santa de Sevilla

Manuela Villena se ha convertido una vez más en una de las mujeres más elegantes en el arranque de la Semana Santa en Sevilla. Junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, Villena ha seguido con atención la procesión del Domingo de Ramos en la capital andaluza, conocida como la procesión de la Borriquilla.

Estilo 100% español

Una cita en la que la politóloga ha derrochado estilo con un sencillo conjunto de pantalón y chaqueta en estampado de raya diplomática y en color azul de marca andaluza. En concreto, la esposa del presidente de la Junta se ha decantado por un diseño de José Hidalgo. Villena suele confiar siempre en marcas andaluzas para sus actos públicos.

En este caso se trata de un traje de estilo relajado, confeccionado en lino, perfecto para la primavera y el verano. El pantalón es de silueta ancha, mientras que la chaqueta tiene doble botonadura cruzada. Lo peculiar del conjunto es que el tejido tiene un estampado de rayas horizontales que ha sido creado a base de minipaillettes cosidos a mano.

Manuela Villena y Juan Manuel Moreno en Sevilla. (Foto: Gtres)

En cuanto a los complementos, Villena ha elegido un bolso de IQ Collection, la marca de Inés Domecq. Un accesorio que forma parte de la colección cápsula de Dorantes Harness x IQ. Es un complemento de edición limitada, tipo clutch de varios colores, con forma triangular y cremallera metálica. El precio de este bolso asciende a 355 euros. La esposa de Juan Manuel Moreno Bonilla ha llevado un llamativo collar en tono coral que aportaba el toque de color a su estilismo sobrio. Además, ha lucido el cabello recogido y un maquillaje en el que todo el protagonismo se lo ha llevado la mirada.

No es la primera vez que Manuela Villena apuesta por diseños de José Higalgo, sino que guarda en su armario varias prendas de la marca. También la Reina Letizia tiene al menos un vestido de la firma sevillana, un diseño de lunares que estrenó en un encuentro con Jill Biden en Madrid.

El total look de Amaia Salamanca

Amaia Salamanca ha sido otra de las protagonistas de estilo en este arranque de la Semana Santa en Sevilla. La actriz ha cumplido 40 años este mismo fin de semana y ha derrochado elegancia con un total look compuesto por un pantalón de corte ancho y una blusa oversize a tono con lazada al cuello, de estilo pussy bow. En cuanto a los complementos, Amaia Salamanca ha elegido un bolso en color coral, que aportaba el contraste a su estilismo. La intérprete ha llevado el cabello recogido en un moño bajo y un maquillaje suave. Como detalle original, los pendientes con forma floral.

Amaia Salamanca en el Domingo de Ramos en Sevilla. (Foto: Gtres)

Tanto ella como su pareja, Rosauro Varo, y sus hijos están aprovechando estos días de vacaciones para disfrutar de la capital andaluza y descansar de la rutina. Su presencia en la Semana Santa sevillana es habitual desde hace años.