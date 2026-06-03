Ni mechas ni ‘color melting’: la técnica de moda que es ideal para disimular las raíces y acabar con las canas este verano

Hay una técnica de moda que es ideal para disimular las raíces y acabar con las canas este verano. Ha llegado el momento de apostar claramente por una técnica que puede ser esencial y que hasta la fecha no sabíamos, nuestra peluquera de confianza puede darnos todo lo que necesitamos y más. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es momento de preparar casi las maletas y todo lo necesario para estos días de desconexión.

No necesariamente vamos a dejar de hacer lo que hacemos, pero sí tenemos que apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Este peinado que tanto nos representa, puede ser más fácil de conseguir de lo que nos imaginaríamos. Es hora de prestar atención a un peinado que puede darnos menos trabajo de lo que nos imaginaríamos. Esta técnica de moda que puede acabar con las raíces y canas este verano nos cambiará la vida.

Ni color melting ni mechas

La realidad es que podemos conseguir un tinte adecuado para esta estación del año en la que queremos aprovechar todo el tiempo libre para lo que necesitamos. Esas ganas de disfrutar de los nuestros y de descubrir nuevos lugares, nos alejan un poco de nuestra peluquería de referencia.

Es momento de buscar una alternativa a estas mechas que quizás son grandes aliadas de acabar con las canas, pero puede acabar siendo un problema que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Estaremos muy pendientes de un tipo de tinte que puede ser el que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Un peinado fácil de mantener es algo que nos ayudar a seguir con algunos elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos. Esta idea de conseguir acabar con las canas o, al menos de intentarlo. Este color que quizás hasta el momento no habíamos tenido en cuenta, puede ser el que mejor nos quede, con una técnica especial.

Evitar que se vean las canas es algo fundamental, en especial, si tenemos en consideración una serie de elementos que van de la mano. Estas mechas y melting que nos han dado más de una alegría en el pasado, se quedan atrás con esta técnica nueva.

Disimula las raíces con esta nueva técnica que te hará olvidarte de las canas

View this post on Instagram A post shared by THE HAIR AND BEAUTY CO | LUXURY HAIR + BEAUTY | CAMBRIDGESHIRE (@thehairandbeautycompanyely)

Invertir en un buen tinte, nos ahorra dinero y tiempo. Es una manera de que, evitar que se vean las canas y hacerlo de la mejor manera posible. Con una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Nos vamos a quitar años de una manera que quizás nos sorprenderá.

Los expertos de Wella nos invitan a probar la tendencia de apostar por unos colores cobrizos que son la última moda: «El rubio fresa y el rubio cobrizo se sientan en el extremo claro del espectro del cabello rojo, pero si quieres un color más atrevido, un brillo cobrizo es el camino a seguir. El rubio fresa tiende a ser suave y casi melocotón, mientras que el rubio cobre es un color de cabello más intenso, que marca el brillo y el brillo para una neblina roja irresistible. Pero, en última instancia, ambos tonos son ligeros, brillantes y hermosos. Así que, ya sea que quieras una jugosa explosión de fresa o un vibrante color cobre, vas a bloquear un tono rojo-rubio que es inolvidable. Cada uno tiene matices naranjas, dorados y amarillos en común, rebosantes del tipo de riqueza que contrasta perfectamente con los tonos de piel fríos, mientras que también funciona en armonía con tezes cálidas. Con ese tipo de versatilidad, no es de extrañar que ambos sean tonos tan populares».

Si eres morena el efecto es de lo más especial: «Llamando a todas las morenas que anhelan una rubia cobrizo: este look ombre es para ti. Oscuro en las raíces y claro a través de los extremos, es una obra maestra cobriza que no teme a los tonos contrastantes. Hazlo tuyo pidiéndole a tu colorista de Wella que use BlondorPlex para la fase previa al aclarado, nuestro aclarador que fortalece el vínculo que te da hasta 9 niveles de elevación y reduce la rotura del cabello en un 97 %*. Entonces disfrute de Color Touch para su tónico, nuestro color semipermanente vegano y sin amoníaco, ahora lleno de purificador de metales para una vitalidad fiel al tono, sin importar la condición del cabello. Con más de 100 tonos en su paleta, es fácil para su colorista mezclar todos los tonos en su aspecto ombre: la sombra de raíz oscura, las longitudes medias de cobre y los extremos rojo-rubio»-

Podemos sumergirnos en esta tendencia con unas mechas que enmarquen el rostro: «Una de las formas más rápidas y de menor conso de menor comimiento para agregar cabello rubio al cobre es con reflejos que enmarcan la cara. Pintar un halo de ligereza a través de las capas delanteras hará que tu cabello y piel brillen, mientras que es lo suficientemente sutil como para mantener el cabello firmemente en el Equipo Rojo. Nuestro aclarador fortalecedor de unión, BlondorPlex, es ideal para este look, ya que también es suave con las capas frontales del cabello, a menudo frágiles. Su colorista puede barrerlo a través del marco de la cara para darle hasta 9 niveles de elevación y un 97 % menos de rotura*. Luego, mantén el aspecto en casa con Color Fresh Mask en Copper Glow. Aplícalo sobre el cabello limpio y húmedo el día del lavado del cabello, y la mascarilla de depósito de color nutrirá con aceite de argán mientras revive esos tonos rojos brillantes».