Ramón García pregunta a unos concursantes del Grand Prix si son pareja y la respuesta ya es historia de la televisión

El Gran Prix del verano ha arrancado, otra temporada más, con su concurso en el que dos pueblos de España se enfrentan en una serie de pruebas para competir por ser el mejor pueblo de nuestro país. Durante el primer programa, en el que se enfrentaban Polinya y Cantalejo. Ramón García, presentador del concurso, preguntó a dos concursantes de una de las pruebas si ambos eran pareja, y la respuesta ya es historia de la televisión.

Un momento que ya es historia de la televisión

Durante una de las pruebas del concurso, dos concursantes de cada equipo debían compenetrarse para recoger una serie de objetos mientras completaban un recorrido. A priori, esto puede parecer sencillo; sin embargo, hay que añadirle la dificultad de que ambos concursantes debían ir juntos dentro de un gran flotador, por lo que debían compenetrarse a la perfección para acabar el circuito en el menor tiempo posible.

Al acabar la prueba, y vista la buena coordinación de ambos, Ramón le preguntó a la pareja si mantenían una relación sentimental, a lo que la chica contestó con un rotundo «no». Una respuesta que nada tuvo que ver con la del chico, que respondió a la pregunta con un «ojalá».

Acto seguido, Ramón comenzó a reírse por el comentario, ante lo que la chica no dudó en cortar el asunto de raíz y zanjar toda duda que pudiera surgir alrededor del comentario, recordando lo mucho que quiere a su pareja real, a la que recordó en el programa diciendo «Lucas, te amo».

Las redes arden con esta respuesta

El momento no tardó en generar cientos de comentarios en la red social X, entre todos los espectadores que se encontraban siguiendo el programa en directo. El tono de todos ellos es de jocosidad al rememorar el momento, categorizándolo como «uno de los más espectaculares de la historia del Gran Prix».

Algunos incluso van a más, y proponen este momento como fiel contendiente con Bisbal y Chenoa por el título de la cobra de España. Algunos comentarios se compadecen del joven concursante, al que apoyan con mensajes como «respeto para el soldado caído», haciendo referencia al rechazo que tuvo lugar.

A pesar de lo que muchos pueden considerar, ambos son amigos de toda la vida, tal y como aclararon ellos en cámara, y lejos de tener una intención real de ligar, fue un comentario al aire en tono humorístico, pero que ya ha pasado a formar parte de la historia de la televisión.