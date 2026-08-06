‘Expediente X’ resucita en Disney Plus: la plataforma recupera la historia más polémica de la saga con un oscuro montaje alternativo

El próximo 2027, Expediente X estrenará su esperado reboot creado por el director de Los pecadores, Ryan Coogler. Durante varios meses, los nuevos protagonistas, la temática y la nueva visión que aplicará el cineasta han sido la noticia más llamativa desde que la serie tuvo una continuación tardía en 2016. Sin embargo, la propiedad intelectual recupera su notoriedad fuera del concepto serial con un reestreno muy especial en Disney Plus: La película Expediente X: Creer es la clave regresa con un montaje alternativo que rescata algunas de sus secuencias más perturbadoras.

Antes del seguimiento que recuperó a David Duchovny y Gillian Anderson para el formato serial, la creación original de Chris Carter tuvo en 2008 una historia que terminaría decepcionando las expectativas de los fanáticos, al igual que el primer largometraje que el propio Carter escribió en 1998. El motivo detrás de sendos fracasos fue el de seguir sin ofrecer respuestas a algunos de los misterios principales que planteaba la serie. Y lo que es peor, el abandono de la mitología alienígena que terminaba plasmando este último filme.

Ahora, Carter está a punto de estrenar en la plataforma de la casa del ratón un director’s cut que incluye todas las escenas oscuras, sangrientas y siniestras que el estudio le obligó a recortar para lograr obtener una calificación por edad óptima que les permitiese acceder a un público masivo.

¿De qué trata ‘Expediente X: Creer es la clave’?

Seis años después de los acontecimientos de la serie original, la cinta se centra en la búsqueda de varias mujeres desaparecidas, una de ellas una agente del FBI, en un paisaje helado de Virginia.

El caso está estancado y, a regañadientes, los federales se ven obligados a recurrir a un sacerdote católico excomulgado que afirma tener visiones psíquicas sobre los crímenes. Sin la confianza plena de los agentes, el FBI decide reclutar de nuevo a Fox Mulder (Duchovny) y Dana Scully (Anderson).

Junto a los dos clásicos protagonistas, el reparto de la película incluía a Adam Godley, Amanda Peet, Billy Connolly, Callum Keith Rennie, Nicki Aycox y Mitch Pileggi en el casting secundario.

‘Vrach Frankenshteyn’: el salto al terror puro

Según Carter, ahora la cinta recibirá el tratamiento que el creador le confirió originalmente. Un reestreno que llevará por subtítulo Vrach Frankenshteyn. Es decir, doctor Frankenstein en ruso. El adelanto promocional muestra cómo esta nueva versión adquiere una estética y ambientación mucho más oscura.

El director ha declarado que la vuelta al material no es un simple ejercicio de marketing. The X-Files: I Want to Believe-Vrach Frankenshteyn tendrá una calificación R (mayores de 18 años) y conservará el tono primigenio que el realizador definió en su momento como «demasiado terrorífico».

¿Cuándo se estrenará en Disney Plus?

El montaje alternativo debería recaer en Disney Plus el próximo 14 de agosto. Sin embargo, en España todavía no se ha confirmado una fecha de estreno oficial, por lo que seguramente los suscriptores patrios deberán esperar un poco más para poder echar un nuevo vistazo a la historia de la franquicia que conquistó a millones de telespectadores en los 90.