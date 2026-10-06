Michael Douglas lo cuenta todo en sus memorias: sexo, drogas… y el romance con Kathleen Turner que negó durante 40 años

Michael Douglas cumple 82 años convertido en uno de los grandes supervivientes de Hollywood y, precisamente hoy, 6 de octubre, publica sus memorias, One Helluva Ride. Sesenta años de carrera, dos Oscar, algunos de los personajes más recordados del cine y una vida personal en la que no faltan matrimonios, infidelidades, excesos, desencuentros y una de las parejas más famosas de Hollywood: Catherine Zeta-Jones.

El actor tenía claro que quería contar su historia sin filtros. Y el resultado deja al descubierto episodios que durante décadas habían permanecido en el terreno de los rumores. Uno de los más sorprendentes tiene que ver precisamente con su relación con la actriz británica Kathleen Turner, su compañera en Tras el corazón verde. Durante 40 años ambos negaron haber mantenido un romance. Ahora Douglas reconoce que no era cierto.

Pero si hay una escena que resume la transformación de su vida sentimental, esa es la noche en la que Catherine Zeta-Jones puso una condición muy clara: monogamia.

Cinco mujeres y una llamada decisiva

Cuando Douglas conoció a Catherine en 1998, su vida sentimental distaba mucho de parecerse a la de un hombre dispuesto a sentar la cabeza. Aunque seguía casado legalmente con Diandra Luker, llevaban años separados y el actor mantenía relaciones con cinco mujeres diferentes, cada una de ellas en una ciudad. Su particular sistema consistía en mantener esas vidas separadas para evitar conflictos. Hasta que apareció Catherine.

La actriz dejó claro desde el principio que, si aquella relación iba a convertirse en algo serio, tendría que ser bajo unas condiciones muy diferentes. Douglas cuenta que se marchó a otra habitación y comenzó a hacer llamadas. Una detrás de otra. Cinco mujeres recibieron aquella noche la noticia de que la relación había terminado.

Fue, según recuerda el propio actor, el momento en el que decidió cambiar de vida. Él y Catherine se casaron en noviembre de 2000 y formaron una familia con sus dos hijos, Dylan y Carys. Aunque su matrimonio atravesó una crisis y una separación temporal en 2013, continúan juntos más de dos décadas después.

De Sharon Stone a Jeanne Tripplehorn: otro secreto de Hollywood

Las memorias también arrojan luz sobre otro de los grandes rumores de su carrera. Mientras rodaba Instinto básico, todo Hollywood hablaba de la supuesta relación entre Douglas y Sharon Stone. Sin embargo, según cuenta ahora el actor, la historia real era otra.

Douglas asegura que mantenía una relación con Jeanne Tripplehorn, una de las protagonistas de la película. La atención mediática estaba tan centrada en Stone que, según su versión, nadie reparó en lo que realmente estaba ocurriendo entre él y Tripplehorn.

El actor reconoce que las mujeres ocuparon un lugar importante en su vida durante décadas, pero rechaza que su historia pueda resumirse simplemente como la de un hombre obsesionado con el sexo.

Mujeres, cocaína y trabajo

Douglas tampoco esquiva en el libro los años más descontrolados de su vida. Reconoce que durante su primer matrimonio fue infiel y admite que, durante determinadas etapas, encontró refugio en tres cosas: las mujeres, la cocaína y el trabajo.

También aborda uno de los episodios que más le han perseguido públicamente: su ingreso en rehabilitación. Frente a la versión extendida durante años de que había recibido tratamiento por una supuesta adicción al sexo, el actor sostiene que acudió a rehabilitación por sus problemas con el alcohol.

Entre las historias que recupera aparece incluso una relacionada con O.J. Simpson. Douglas cuenta que llegó a consumir cocaína con él mucho antes de que el exjugador de fútbol americano se convirtiera en protagonista de uno de los procesos judiciales más mediáticos de Estados Unidos.

Y hay también espacio para sus excesos durante la época dorada de Hollywood. En una ocasión, recuerda, tuvo que enviar flores a Julia Roberts después de haberse comportado de forma lamentable con ella mientras estaba borracho.

Su guerra con Verhoeven y el desencuentro con De Palma

Las confesiones no se quedan en el terreno sentimental. Douglas también repasa algunos de los enfrentamientos más tensos de su carrera. Durante el rodaje de Instinto básico, sus discusiones con Paul Verhoeven llegaron a tal extremo que, en una de ellas, el director terminó sangrando por la nariz después de que se le rompiera un vaso sanguíneo.

También recuerda su complicada relación con Brian De Palma. El director estaba inicialmente vinculado a Atracción fatal y, según Douglas, trató de convencer al estudio de que prescindiera de él. Finalmente, De Palma abandonó el proyecto y Adrian Lyne se hizo cargo de la película. Años después llegó una disculpa, pero Douglas reconoce que no la aceptó. Incluso admite que todavía conserva cierta hostilidad hacia dos o tres personas de Hollywood.

Kirk Douglas, el padre que marcó su vida

Más allá de los romances y las fiestas, uno de los grandes temas de las memorias es su relación con su padre, el mítico Kirk Douglas. Crecer siendo hijo de una estrella de semejante magnitud tuvo un precio. Michael Douglas habla de una relación marcada al mismo tiempo por la admiración, el miedo y el resentimiento. Y también recuerda una de las decisiones profesionales más difíciles de su vida: comunicar a su padre que ya no protagonizaría Alguien voló sobre el nido del cuco.

Michael Douglas había adquirido los derechos y produjo finalmente la película, pero el papel protagonista acabó en manos de Jack Nicholson. La decisión resultó histórica: la cinta ganó los cinco grandes Oscar.

Su propia paternidad también aparece atravesada por cierto sentimiento de culpa. Douglas reconoce que pasó mucho tiempo fuera de casa durante la infancia de Cameron, mientras construía su carrera. Años después, su hijo terminó pasando siete años en prisión por delitos relacionados con las drogas.

El cáncer que decidió ocultar

Entre los episodios más personales aparece también el cáncer que le diagnosticaron en 2010. Douglas padeció un cáncer de lengua en estadio IV, aunque durante un tiempo comunicó públicamente que sufría un cáncer de garganta. La razón tenía que ver con el miedo a las consecuencias que una posible intervención pudiera tener sobre su carrera. Existía la posibilidad de que tuviera que someterse a una operación que afectara a su lengua y, con ella, a su capacidad para hablar.