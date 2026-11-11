Peluqueros profesionales coinciden: “Quienes tienen canas no necesitan retocar todo el color, sino sólo las raíces”

Las canas son una de las transformaciones naturales del cabello y pueden aparecer a distintas edades. En algunas personas comienzan a hacerse visibles alrededor de los 30 o 40 años, mientras que en otras aparecen mucho antes debido a factores genéticos, e incluso después. Su aparición está relacionada con la disminución progresiva de melanina, el pigmento responsable de darle color al pelo.

Aunque se trata de un proceso natural, muchas personas prefieren mantener su tono habitual y cuidar su imagen, por lo que recurren a la coloración y a teñir el pelo para disimular las canas y lucir un cabello uniforme. Cuando las primeras canas comienzan a notarse, las raíces suelen convertirse en una preocupación estética, especialmente cuando existe un contraste marcado entre el color natural y el teñido. Madison Reed explica que por lo general, el tiempo entre retoques de raíces es de cuatro a seis semanas. Mantener una melena cuidada no significa tener que teñirse constantemente ni aplicar color desde las raíces hasta las puntas en cada ocasión.

Quienes tienen canas no necesitan retocar todo el color

Con una rutina de mantenimiento adecuada, es posible cubrir el crecimiento nuevo y conservar el resultado de la coloración por más tiempo.

La clave está en conocer cada cuánto aplicar el color, elegir productos apropiados y cuidar la fibra capilar para evitar que los retoques frecuentes terminen debilitando o resecando el cabello.

¿Cada cuánto aplicar color para cubrir las canas y las raíces?

La frecuencia recomendada para retocar las raíces suele ser de entre 4 y 6 semanas, aunque puede variar según la velocidad de crecimiento del cabello, la cantidad de canas y el contraste entre el tono natural y el color elegido.

En personas con muchas canas o con una diferencia muy marcada entre el color natural y el teñido, puede ser necesario realizar retoques cada 3 o 4 semanas.

En cambio, cuando las canas son pocas o se utiliza un tono cercano al natural, es posible espaciar las aplicaciones. «Si tu cabello tiene un tinte permanente dos o más tonos diferentes a tu color natural, o si tienes más del 50% de canas, es posible que necesites retocarte las raíces cada cuatro semanas. Si tienes menos canas o te tiñes con un tono similar a tu color natural, es posible que puedas espaciar más los retoques», afirma Madison Reed.

Es importante tener en cuenta que el color no impide que aparezcan nuevas canas. La coloración solamente cubre las fibras que ya han perdido su pigmentación y disimula el crecimiento de las raíces.

Los beneficios de aplicar color para disimular las canas

Mantener una rutina de coloración permite conservar una apariencia cuidada y controlar el contraste entre las raíces y el resto del cabello. Entre sus principales beneficios se encuentran:

Un tono más uniforme: permite disimular las canas y mantener una apariencia homogénea en toda la melena.

Mayor elegancia: evita que el crecimiento de las raíces genere un contraste demasiado visible.

Mejora estética: ayuda a conservar el color elegido y la imagen personal que se desea proyectar.

Personalización del look: permite elegir tonos que acompañen el tono de piel, las facciones y el estilo de cada persona.

Cómo retocar las raíces y cubrir las canas

Identificar el crecimiento: observar cuánto han crecido las raíces y localizar las zonas donde las canas son más visibles, especialmente en la raya, las sienes y el contorno del rostro. Elegir el tono adecuado: seleccionar un color que coincida con el que ya tiene el cabello o que permita mantener el resultado deseado. Si se busca una cobertura completa, conviene elegir una fórmula específica para canas. Preparar el cabello: leer las instrucciones del producto, realizar la prueba de alergia indicada por el fabricante y dividir el pelo en secciones para facilitar la aplicación. Aplicar el color en las raíces: distribuir el producto únicamente sobre el crecimiento nuevo, siguiendo los tiempos y las indicaciones del fabricante. Es importante prestar atención a las zonas donde se concentran más canas. Respetar el tiempo de exposición: dejar actuar la coloración durante el período recomendado, sin prolongarlo para intentar conseguir una cobertura mayor. Enjuagar y acondicionar: retirar el producto según las instrucciones y utilizar los cuidados posteriores recomendados para mantener el cabello suave y el color protegido.

¿Por qué no es necesario teñir todo el pelo cada vez?

Uno de los errores más frecuentes al mantener el cabello teñido es volver a aplicar color desde las raíces hasta las puntas en cada retoque.

Sin embargo, cuando el largo conserva un tono uniforme, solamente es necesario trabajar sobre el crecimiento nuevo. «Si llevas mechas, no necesitarás retoques tan frecuentes. Para quienes usan balayage o foilyage, el tiempo entre retoques puede ser aún mayor», afirma Madison Reed.