En Sony Pictures creen que ‘Spider-Man: Brand New Day’ debería estar nominada a mejor película en los Oscar: «La Academia está para reconocer la grandeza»

¿Debe influir la taquilla en las nominaciones a los premios de la Academia? En principio, la respuesta más obvia es que no y que el valor artístico debería predominar sobre el impacto que dicha cinta haya tenido en las salas. En tierra hostil (2009) y Birdman (2014) fueron ganadoras de sus respectivas ediciones con resultados pobres en la cartelera, pero no deja de ser cierto que los desastres financieros en el patio de butacas internacional merman cualquier carrera hacia las estatuillas doradas y en el caso contrario, auspician en cierto modo ciertas categorías técnicas de la alfombra roja. Ahora, este año, desde Sony Pictures creen que el éxito global de Spider-Man: Brand New Day debería traducirse en una nominación en los próximos Oscar, dentro de la categoría de mejor película.

Las campañas de los galardones más prestigiosos del séptimo arte ya han comenzado, llevando a que los estudios se hayan lanzado directos a una carrera en lo que la político y mediático posee un peso a menudo mayor que el recorrido de ciertos títulos en los anteriores certámenes europeos y norteamericanos. El primero en comenzar el activismo fílmico para vestir de gala al Hombre Araña ha sido Tom Rothman, ni más ni menos que el presidente y director ejecutivo de Sony Motion Picture Group. El ejecutivo de la major está convencido de que es necesario respaldar con todos los recursos de la compañía la trayectoria del cuarto largometraje de Tom Holland como Peter Parker en la sección reina de los Oscar.

¿Puede ‘Spider-Man: Brand New Day’ salir nominada a mejor película en los Oscar 2027?

En sus declaraciones exclusivas para Deadline, Rothman dijo lo siguiente:

«La Academia está para reconocer la grandeza. Así que, para ser honesto, creo que se trata de grandeza. Creo que es una idea generalizada. Si la gente no lo piensa, haremos lo posible para que lo hagan».

Aparte, el productor explicó que era responsabilidad de los estudios que producen este tipo de películas lograr que «la gente reflexione sobre ellas». Los que les pregunto a las personas cuando camino por ahí es: ‘¿Me estás diciendo que hay 10 películas este año que son mejores que esta’?», explicaba Rothman.

Spider-Man: Brand New Day tiene un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes, igualando en este caso la aprobación en sus análisis críticos con otros proyectos como La Odisea, que sí parecen claros contendientes a la estatuilla reina.

Según la plataforma de Gold Derby, la historia del superhéroe tiene un 0,46% de posibilidades de entrar en la lista de nominadas a mejor película. La única apuesta del género que logró tal distinción fue Black Panther en la edición de 2019.

La tercera película más taquillera de la historia del cine

Spider-Man: Brand New Day rompió todas las estadísticas previsibles el pasado verano, recaudando 2.521 millones de dólares en todo el mundo y convirtiéndose en la tercera película más taquillera de la historia del cine, por delante de Titanic y sólo por detrás de Avatar y Vengadores: Endgame.

¿Conseguirá el amigo y vecino de Nueva York colarse entre las 10 cintas nominadas a la mejor película en los próximos Oscar?