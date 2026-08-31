Spider-Man y Tom Holland trituran la taquilla: ‘Brand New Day’ ya es la tercera película con más recaudación de la historia

La cartelera veraniega nos ha traído auténticos taquillazos. Desde Toy Story 5 a La Odisea de Christopher Nolan. Sin embargo, ninguna superproducción ha estado a la altura del regreso del Hombre Araña al cine. Coincidiendo con la recta final de la exhibición estival en el patio de butacas, Spider-Man: Brand New Day ha vuelto a romper otro récord apabullante: la cuarta película de Tom Holland como el trepamuros ya es el tercer largometraje más taquillero de la historia del celuloide.

La semana pasada ya mencionábamos lo cerca que estaba Spider-Man: Brand New Day de sobrepasar los números de Titanic (1997). Hoy, el filme dirigido por Destin Daniel Cretton no sólo ha vencido al pepinazo comercial de James Cameron, también ha dejado atrás a su secuela, El sentido del agua (2022), y al fenómeno asiático de la animación, Ne Zha 2 (2025). El regreso del Peter Parker del UCM lleva recaudados 2.334 millones de dólares en todo el mundo. Y lo que es mejor, está a unos 400 millones de alcanzar a la segunda cinta del ranking, Vengadores: Endgame. Superar el enfrentamiento final del grupo de superhéroes con Thanos es tremendamente complicado, sobre todo teniendo en cuenta que Endgame Encore (el nuevo montaje de la entrega) se reestrenará en cines el próximo 25 de septiembre.

Si ese duelo ya es complejo per se, alcanzar la cima de la lista es una auténtica quimera. Avatar (2009) es todavía la líder indiscutible de la taquilla comercial de Hollywood con una recaudación que, entre sus varios reestrenos, acumula 2.923 millones de dólares.

Tom Holland y Spider-Man: una asociación de récord

Es imposible entender el éxito del amigo y vecino de Nueva York sin la presencia de un Holland que este verano ha brillado paralelamente, a nivel comercial, con su papel de Telémaco en La Odisea. A sus 30 años, el londinense es el actor más joven en entrar en dicho top tres y, del mismo modo, es ya el actor masculino más taquillero de la historia del cine.

Superando a otros gigantes de la industria, como Robert Downey Jr. o Samuel L. Jackson, Holland ha logrado sumar con la suma de sus proyectos más de 14.700 millones de dólares. Aparte, su presencia posee igualmente un promedio inmejorable, con 622 millones de media por título. Unos datos que lo han convertido en el actor mejor pagado de la industria y se estima que, por los bonus de ganancias estimadas, sólo por Brand New Day, el intérprete se embolsó más de 100 millones de dólares.

Aunque eso sí, todavía está por detrás de las dos figuras que ocupan los primeros puestos de la lista: las estrellas Zoë Saldaña y Scarlett Johansson.

¿De qué trata ‘Spider-Man: Brand New Day’?

Tras los acontecimientos vividos en No Way Home, nadie sabe ya quién es Peter Parker. Ni siquiera su mejor amigo Ned (Jacob Batalon), ni su novia M.J. (Zendaya). Con una vida solitaria, Peter está enfocado en detener el crimen en Nueva York, pero el estrés y las exigencias de su labor le llevan a desencadenar una extraña evolución de sus poderes. Todo ello, al mismo tiempo que investiga una conspiración perpetrada por un extraño y poderoso enemigo.