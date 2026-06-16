Tom Holland: quién es, edad, biografía, películas, pareja y curiosidades del actor

Tom Holland se ha consolidado como una de las grandes estrellas de Hollywood. El actor británico pasó de ser una joven promesa del teatro musical a convertirse en el rostro de una de las franquicias más exitosas de la historia del cine, el Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel.

Su popularidad no solo se debe a su trabajo en la gran pantalla. Su relación con la actriz Zendaya, el éxito de sus películas y sus nuevos proyectos con algunos de los directores más prestigiosos del mundo han situado al intérprete en el centro de la actualidad cinematográfica.

Quién es Tom Holland: edad, origen y cómo se convirtió en Spider-Man

Thomas Stanley Holland nació el 1 de junio de 1996 en el barrio londinense de Kingston upon Thames, en Inglaterra. Hijo del humorista y escritor Dominic Holland y de la fotógrafa Nicola Frost, mostró desde muy pequeño un gran interés por el baile y la interpretación.

Su salto a la fama comenzó en los escenarios del West End londinense, donde interpretó a Billy Elliot en el exitoso musical del mismo nombre. Su talento llamó rápidamente la atención de la industria cinematográfica y en 2012 protagonizó Lo imposible junto a Naomi Watts y Ewan McGregor.

Sin embargo, el gran cambio de su carrera llegó en 2015, cuando fue elegido para convertirse en el nuevo Spider-Man de Marvel Studios y Sony Pictures. Tras miles de audiciones y meses de pruebas, Holland debutó como Peter Parker en Capitán América: Civil War.

Tom Holland y Zendaya: su relación, el compromiso y la boda secreta

La historia entre Tom Holland y Zendaya comenzó durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming. Aunque durante años ambos insistieron en que sólo eran amigos, en 2021 confirmaron públicamente su relación.

Desde entonces se han convertido en una de las parejas más mediáticas y discretas de Hollywood. A principios de 2025 surgieron rumores de compromiso después de que Zendaya apareciera con un llamativo anillo de diamantes. Diversos medios estadounidenses señalaron que Holland le había pedido matrimonio durante las vacaciones navideñas de 2024 en una ceremonia íntima y privada.

‘Spider-Man Brand New Day’: fecha de estreno, reparto y argumento

El próximo gran proyecto de Tom Holland será Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga individual del superhéroe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La película llegará a los cines el 31 de julio (28 en España) y estará dirigida por Destin Daniel Cretton. En el reparto figuran, además de Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Jacob Batalon.

La historia se desarrollará después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, cuando el mundo olvidó por completo la existencia de Peter Parker. El joven héroe intentará continuar su vida de forma anónima mientras protege Nueva York y se enfrenta a una nueva amenaza, la organización criminal conocida como La Mano. Además, el personaje verá sus poderes alterados, pasando de los tradicionales lanzaredes a crear sus telarañas de manera orgánica (al igual que el Spider-Man de Tobey Maguire).

Tom Holland en La Odisea de Nolan: quién es Telémaco y cuándo se estrena

La superproducción ‘La Odisea’ estará dirigida por Christopher Nolan y adaptará el célebre poema épico atribuido a Homero. En ella, Holland interpretará a Telémaco, el hijo de Odiseo, personaje central en la historia que emprende la búsqueda de su padre mientras este intenta regresar a Ítaca tras la Guerra de Troya.

Todas las películas de Tom Holland como Spider-Man en orden

La primera aparición de Tom Holland como el amigo y vecino Spider-Man ocurrió en 2016, en Capitán América: Civil War, donde el actor fue introducido al personaje como un joven Peter Parker que se unía al equipo de Iron-Man, interpretado por Robert Downey Jr. Aunque breve, sus momentos como el héroe dejaron momentos que denotaban un Spider-Man distinto a lo que estábamos acostumbrados.

Un año después, Holland protagonizaría su primera película de Spider-Man, Spider-Man: Homecoming, en la que Marvel dejó claro que esta versión del personaje no contaba con piezas clave de su historia, como el tío Ben (motivo por el cual Peter Parker se vuelve un héroe).

Tras su primera película, Tom Holland apareció como el trepamuros en distintos proyectos Marvel, como Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.

En 2019 se estrenó la segunda película de Tom Holland como Spider-Man, Spider-Man: Far From Home, ubicada tras los hechos de las dos películas anteriores de los Vengadores. Finalmente, en 2021, se estrenó la tercera película de Holland como Spider-Man, Spider-Man: No Way Home, donde Marvel juntó a Holland y a los otros dos actores que han portado la máscara en el cine, Tobey Maguire y Andrew Garfield.