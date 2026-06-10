‘Spider-Man: Brand New Day’ ficha a un guionista inesperado: «Es un verdadero talento»

Queda poco más de un mes para que el amigo y vecino de Nueva York vuelva a los cines. La esperada Spider-Man: Brand New Day nos traerá de nuevo a Tom Holland como el trepamuros arácnido, un lustro después del fenómeno comercial de Sin camino a casa. El secretismo todavía es una máxima dentro de la promoción de la entrega, aunque hace escasas horas el actor británico acaba de revelar que la película tuvo que contar con el fichaje de un talentoso guionista para solucionar una secuencia que no funcionaba. Ese hombre era Justin Kuritzkes, responsable de Rivales, la cinta protagonizada por su pareja Zendaya, quien vuelve con su papel de MJ en esta cuarta entrega de la franquicia.

Spider-Man: Brand New Day está principalmente escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, autores de las tres anteriores cintas lideradas por Holland. Pero ahora, gracias a unas últimas declaraciones de la estrella, entendemos que Kuritzkes terminará obteniendo créditos en el estreno. Los dos escritores titulares firmaron en solitario las dos primeras entregas, Homecoming y Far From home, mientras que para Sin camino a casa compartieron departamento con el director John Watts, Christopher Ford, Jonathan Goldstein y John Francis Daley.

Los rumores de la participación del guionista de Queer comenzaron en un podcast al que acudió el intérprete, revelando que tanto él como Zendaya sentían que cierta escena no encajaba y que, para solucionarlo, traerían a un «verdadero talento».

‘Spider-Man: Brand New Day’ contrató a Kuritzkes para arreglar una escena

El podcast en cuestión era el de Ringer ‘Good Hang with Amy Poehler’, donde Holland expresó la experiencia de volver a trabajar con Zendaya. Ambos sintieron que cierta escena no funcionaba y le contaron la problemática al director Destin Daniel Cretton.

«Le dijo al equipo: ‘Todos pueden irse a casa. Vamos a sentarnos a reescribir esta escena con el guionista, Justin, que es un verdadero talento’. Al día siguiente volvimos a grabar la escena, y me alegro mucho de haberlo hecho, porque queda genial en la película. De verdad que sí», recoge The Wrap en la transcripción de la charla.

Los fans no tardaron en darse cuenta de que no existe ningún Justin en los títulos de crédito, investigando por el camino quién era dicho escritor (en el programa no se menciona su apellido). La conexión terminó siendo clara, trazando un triángulo entre la propia Rivales, protagonizada por Zendaya y producida por Amy Pascal, productora veterana en los despachos de los proyectos vinculados al carismático superhéroe.

Tráiler, sinopsis y fecha de estreno

A Brand New Day starts now. Watch the official trailer for Spider-Man: Brand New Day – exclusively in theatres July 31. pic.twitter.com/5U8AvPiMo0 — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) March 18, 2026

Cuatro años después del hechizo lanzado por el Doctor Strange, nadie sabe quién es Peter Parker. Ahora es un héroe a tiempo completo cuya tranquilidad se resquebraja al comprobar una inusual y extraña serie de crímenes que lo arrastran a una peligrosa conspiración. Por si esto fuera poco, está sufriendo una sorprendente mutación que amenaza con poner en riesgo su propia existencia.

Spider-Man: Brand New Day tendrá el estreno de Jon Bernthal como el Castigador en los cines y la participación de Sadie Sink en un misterioso personaje todavía por revelar. La cinta llegará a los cines el próximo 29 de julio.