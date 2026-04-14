Sony Pictures lo hace oficial: uno de los videojuegos más siniestros de la década tendrá una película brutal

El éxito taquillero de Super Mario Galaxy ha vuelto a demostrar–sin ningún tipo de necesidad–la presente época dorada entre el mundo de los videojuegos y el séptimo arte. Una relación antaño complicada, pero que ahora posee un cariz triunfal, cuya repercusión trasciende a casi un anuncio mensual de nuevos proyectos del subgénero. Este 2026, seremos testigos de algunas apuestas de la temática como las cintas de Street Fighter, Mortal Kombat II y Watch Dogs. Aunque ahora, la noticia del mundo audiovisual del terreno de las consolas recae en una nueva que encandilará a los fans de From Software: Bloodborne tendrá una película violenta y de calificación R.

Todavía sin un director confirmado ni un guionista agenciado para adaptar la creación de Hideo Miyazaki, Sony Pictures acaba de comunicar la transformación de Bloodborne en una película que, a diferencia de los futuros live action de Zelda o Metal Gear Solid, se plasmará en un formato animado brutal. Sanford Panitch, presidente de la major, reveló que la versión cinematográfica sería muy fiel al espíritu victoriano y al componente lovecraftiano de una historia tremendamente oscura.

‘Bloodborne’ tendrá una película con calificación R

Desde el estudio quieren hacer ver la adaptación como un tributo a los fans y no como otra explotación de una propiedad intelectual consolidada. De hecho, el anuncio de esta versión animada de Bloodborne llegó acompañado del fichaje del youtuber de videojuegos irlandés Seán William McLoughlin (Jacksepticeye) como productor ejecutivo.

Puede que los amantes del juego original esperaban una recreación real y en carne y hueso del título. Pero el salto a la animación ofrece múltiples ventajas creativa sin el riesgo de entrar en un desarrollo de producción artística complejo. Pues entre otras cosas, la ambientación de esta aventura de supervivencia terrorífica creada por From Software y Japan Studio es quizás un reto demasiado grande para el presupuesto que podría llegar a tener como live action.

¿De qué trata la historia del videojuego?

Los creadores de Dark Souls nos ponen en la piel de un cazador que llega a la ciudad de Yharnam. Lugar anteriormente conocido por sus milagrosos tratamientos con sangre. Sin embargo a su llegada, el protagonista descubre que todo el lugar ha sido consumido por una epidemia denominada la «Plaga de la Bestia». Una fiebre aparentemente irreparable que convierte a todos los ciudadanos en criaturas voraces y sedientas de sangre.

Como sucede con la mayoría de juegos de la saga Souls, la trama no se explica de forma literal, sino que las descripciones de los objetos y el entorno van confluyendo la atmósfera opresiva del relato. así que uno de los grandes retos será el de configurar un guion que capte esa esencia y respete el llamado lore (ambientación narrativa), sin dejar de lado que su historia deberá contarse desde un punto de vista bastante más explícito.

Mucho antes del estreno de Bloodborne y su película animada, el mundo de From Software adaptará a la acción real otra ambiciosa apuesta. Llevar a la gran pantalla el videojuego Elden Ring de la mano del cineasta Alex Garland y el sello A24.