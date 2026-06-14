Francesc Orella, profesor de filosofía en ‘Merlí’: «La felicidad no es una estación a la cual hay que llegar, sino una manera de viajar»

Antes del éxito internacional de La casa de papel y Élite, propiciado por la globalidad del streaming, otra serie juvenil terminó convirtiéndose en un fenómeno global para toda una generación de espectadores. Sí, nos referimos a la ficción Merlí; la historia creada por Héctor Lozano, una década después, sigue siendo viral gracias a sus profundas reflexiones sobre la vida. Hoy rescatamos una de sus sentencias más conocidas que, además, es ideal para el momento de cambio que viven miles de adolescentes en nuestro país tras los exámenes de selectividad.

Merlí Bergeron (Francesc Orella) la pronuncia en la segunda temporada y bebe directamente del pensamiento y obra de Margaret Lee Runbeck: «La felicidad no es una estación a la cual hay que llegar, sino una manera de viajar». El profesor de filosofía les dice dicha frase a sus alumnos, ante la obsesión y la ansiedad de los peripatéticos –así es como llama a sus alumnos– por conseguir sus metas futuras de superar el acceso a la universidad o de alcanzar un estatus social. Así, el brillante maestro les hace reflexionar sobre el error común de entender la felicidad como un objetivo que se consigue tras una acción y no como lo que es. Un valor del presente que se practica día a día, aceptando la variedad y disfrutando del proceso. La argumentación aparece, concretamente, en el capítulo 3, titulado Los estoicos.

¿Cuál es la sinopsis de ‘Merlí’?

Merlí nos pone en la piel de Merlí Bergeron, un profesor de filosofía tremendamente sarcástico que lleva una vida personal caótica. Desahuciado de su piso y obligado a vivir con su madre y a hacerse cargo de su hijo adolescente, Bruno, con quien mantiene una relación distante, Merlí es contratado como docente en el instituto Àngel Guimerà. Sus peculiares métodos de enseñanza cambiarán la vida de sus alumnos y, por el camino, ellos le salvarán de su profunda soledad y el caos personal.

La producción de Nova Veranda es un caso de éxito en la exportación de la ficción española reciente. Gracias sobre todo a la distribución global de plataformas como Netflix. Merlí es un éxito en el mercado de América Latina y en otros países de Europa como Francia, Portugal o Italia, donde ha sido doblada o subtitulada a sus diferentes idiomas.

La serie también supuso la lanzadera de toda una generación de jóvenes actores, como Carlos Cuevas, quien compartió elenco en 2025 con Willem Dafoe en El anfitrión y ha aparecido en grandes éxitos del cine patrio como El 47 (2025) o Wolfgang (2025). Precisamente Cuevas fue quien protagonizó Merlí: Sapere Aude, la secuela spin-off de Merlí de Movistar Plus que sigue a su personaje, Pol Rubio, en el inicio de sus estudios en la Facultad de Filosofía de Barcelona.

Completan el elenco David Solans, Elisabet Casanovas, Albert Baró, Pere Ponce, Marcos Franz, Júlia Creus, Pau Poch, Adrian Grösser y Candela Antón, entre otros.

¿Dónde podemos ver la serie al completo?

Merlí es una de las series españolas más exitosas del streaming y por eso, los suscriptores de Prime Video y Filmin pueden encontrarla al completo en sus respectivos catálogos.