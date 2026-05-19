La serie que arrasa en Netflix: de los creadores de ‘La casa de papel’ y con Pedro Alonso como protagonista

La «gran N roja» no tiene previsto poner un punto y final a la explotación comercial de La casa de papel. El primer fenómeno serial de la compañía fuera de las fronteras norteamericanas todavía sigue siendo, a día de hoy, una de las 10 producciones (de habla no inglesa) virales de la plataforma. Sus cinco temporadas acumulan más de 300 millones de visualizaciones en todo el mundo y, por ello, Netflix le ha concedido al spin-off protagonizado por Pedro Alonso un capítulo de despedida: Berlín y su banda quieren volver a robarle el corazón a los suscriptores del estudio californiano.

Estrenada el pasado fin de semana, Berlín y la dama del armiño llega como un cierre narrativo para el carismático personaje que le ha otorgado a Alonso un perfil de estrella internacional. El vigués fue durante décadas un secundario de lujo, apareciendo tanto en series de renombre como en producciones fílmicas de peso. Pero el reconocimiento de su talento no llegaría precisamente hasta la aparición de este breakout character (rol revelación), cuyo magnetismo, ambigüedad moral y narcisismo arrollador conquistó a la comunidad fan.

Su huella en este universo de atracos tuvo tal presencia que Álex Pina, su creador, no pudo evitar «resucitarlo» y otorgarle su propio show, explorando el pasado del atracador y su historial delictivo. Así, en 2023, Pina y la guionista showrunner Esther Martínez Lobato (Vis a vis) gestionaron otro robo imposible de la mano de Netflix, con Pedro Alonso repitiendo como un Berlín mucho más divertido. La crítica y la comunidad de espectadores quedó dividida, entre otras cosas por la diferencia de tono con la serie matriz. Sin embargo, los números están ahí. En tres meses, la ficción derivada obtuvo casi 57 millones de visualizaciones y ahora, la segunda temporada pretende ser un fin de ciclo que logre superar los números de su antecesora.

Netflix y la despedida de Pedro Alonso: un último golpe para Berlín

En Berlín y la dama del armiño, el líder y su banda regresan a España para perpetrar un doble robo en Sevilla. El duque de Málaga quiere que Berlín y los suyos roben el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, aunque la intención del personaje de Alonso va mucho más allá: quiere utilizar el encargo de la obra como el engaño perfecto para, en realidad, robar todos los tesoros del duque. No obstante, la treta se complicará cuando entren en juego la pasión, el amor y los fantasmas del pasado.

Como era de esperar, Netflix ha vuelto a confiar en Pedro Alonso para interpretar a Berlín y, del mismo modo, nombres como Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Joel Sánchez, Begoña Vargas y Julio Peña repiten con los personajes que ya conocimos en la primera temporada.

En el escaparate de nuevos rostros, Inma Cuesta como Candela, Marta Nieto en la piel de Genoveva Dante y José Luis García-Pérez como el Duque de Málaga son las principales novedades del casting.

¿Cuántos episodios tiene? ¿Es lo último que veremos del universo de ‘La casa de papel’?

Berlín y la dama del armiño cuenta con ocho capítulos, todos ellos disponibles desde ya mismo en Netflix. El final del recorrido televisivo del personaje no quiere decir una despedida del estudio para con la creación de Pina. En la presentación de Sevilla para la serie de Alonso, la plataforma de streaming publicó un teaser (avance breve) del desarrollo de una secuela de la serie principal que todavía no tiene ni título ni argumento oficial.