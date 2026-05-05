Cannes 2026: estos son los 8 miembros del jurado que podrían coronar a Almodóvar, Los Javis o Sorogoyen

Ya no queda prácticamente nada para que comience uno de los certámenes autorales más prestigiosos del mundo del séptimo arte. Por eso, el Festival de Cannes 2026 anunció ayer la lista definitiva con los ocho miembros del jurado que decidirán este año qué película se lleva la Palma de Oro. Una retahíla de personalidades exitosas cuya deliberación podría coronar a un cine español que, por primera vez en la historia, participa en la competencia con tres largometrajes con opción a premio: Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, La bola negra de Javier Ambrossi y Javier Calvo y El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. A continuación, repasamos quiénes son estas celebridades y cuál es su posición artística en la industria actual:

Cannes 2026: los 8 miembros del jurado

Park Chan-wook: presidente del jurado

A finales del pasado mes de febrero, Cannes 2026 nombró como presidente del jurado al cineasta Park Chan-wook. Ignorado sistemáticamente por la Academia, el autor surcoreano siempre ha brillado en el encuentro de la Croisette. Fue el Gran Premio del Jurado con Old Boy (2003), Premio del Jurado con Thirst (2009) y ganador de la Mejor dirección por Decision to Leave (2022).

1. Demi Moore

La actriz norteamericana resurgió de sus cenizas con una nominación al Oscar gracias a La sustancia. Ahora, después de que dicha cinta se llevase el premio al mejor guion en Cannes hace dos años, Demi Moore tendrá un papel clave en el reparto de galardones de una edición que tendrá lugar entre el 12 y el 23 de mayo.

2. Ruth Negga

Se dio a conocer en la legendaria Misfits y en 2017 obtuvo su primera y hasta la fecha única nominación al Oscar por Loving. En la anterior edición de los Emmy entró en la consideración de las categorías interpretativas por su papel secundario en Presunto inocente.

3. Laura Wandel

Directora y cineasta belga que en 2021 se llevó el FIPRESCI en el Un Certain Regard de Cannes por su ópera prima, Un pequeño mundo. Tras ese drama sobre el bullying, en 2025 estrenó la también aplaudida Por el bien de Adam.

4. Chloé Zhao

Cannes 2026 no ha podido dejar pasar la ocasión de tener en su jurado a una de las cineastas del momento. La realizadora de origen pekinés conquistó la alfombra roja con Nomadland y, a pesar de sufrir un sonoro fracaso en el cine de superhéroes de Marvel por Eternals, hace poco volvió a encandilar a la audiencia y el público gracias a la adaptación de Hamnet, la excelente y sentida novela de Maggie O’Farrell.

5. Diego Céspedes

El jurado de Cannes es el enclave artístico más diverso del circuito de premios y elecciones como la del director chileno son la viva prueba de ello. Céspedes logró el galardón a la mejor película en el Un Certain Regard por La misteriosa mirada del flamenco. Sabiendo lo que es ser profundamente elogiado por su trabajo, en esta ocasión le tocará deliberar con el resto de sus compañeros para escoger los largometrajes que optarán a la gloria. Su conexión con el idioma castellano lo convierte en un aliado hispano de garantías para las posibilidades de los cineastas españoles.

6. Isaach De Bankolé

Este marfileño tiene a sus espaldas una larga y ecléctica trayectoria como actor secundario. Lo hemos visto en productos tan diferentes como Black Panther: Wakanda Forever o The Brutalist y, a finales del año, formará parte del elenco de Dune: Parte tres.

7. Paul Laverty

Durante años fue el escritor de cabecera de Ken Loach, llevándose precisamente con una de dichas cintas, Sweet Sixteen, la victoria en la sección de mejor guion. En España ha estado en tres ocasiones nominado a los Goya por sus libretos para los largometrajes de Icíar Bollaín: También la lluvia, El olivo y Yuli.

8. Stellan Skarsgård

El patriarca de los Skarsgård ha sido un rostro clave en las franquicias más potentes de Hollywood. Piratas del Caribe, Marvel, Star Wars, Dune…junto a sus hijos, el intérprete de 74 años es uno de los grandes actores de la historia de Suecia. En la pasada edición de los Oscar, recibió su primera nominación con Valor Sentimental. La cinta de Joachim Trier también brilló en Cannes 2025 al alzarse con el Gran Premio del Jurado.