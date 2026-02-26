Cannes 2026: el director Park Chan-wook será el presidente del jurado

Todavía quedan algo más de tres meses para que de comienzo el Festival de Cine de Cannes 2026, pero el certamen ya tiene presidente para su jurado: Park Chan-wook. El realizador surcoreano liderará en esta ocasión al nuevo grupo de artistas del mundo audiovisual que, como cada año, serán los responsables de determinar las grandes ganadoras del mayor escaparate y competición de cine autoral en Europa. Por el momento, se desconoce el resto de miembros. Lo que sí sabemos es que la próxima edición del encuentro fílmico de la croisette tendrá lugar del 12 al 13 de mayo.

Cannes no es un ecosistema ajeno para Park Chan-wook. El cineasta ha participado en el enclave bajo estimulantes títulos como Sympathy for Mr. Vengeance (2002) o La doncella (2016). Con Thirst ganó el Premio del Jurado en 2009, Oldboy (2003) le procuró el Gran Premio del Jurado y Decision to Leave marcó en 2022 su victoria en la categoría de Mejor Director. A diferencia de su nula inferencia en los Oscar, donde nunca ha estado nominado, Chan-wook siempre ha encontrado en la máxima distinción del cine francés, un espacio ideal de reconocimiento para proyectar y promocionar el estilismo extremo y la particular y oscura violencia de sus largometrajes. Ahora, el de Seúl recoge el testigo de Juliette Binoche, la anterior presidenta del jurado que terminó coronando con la Palma de Oro a Un simple accidente. La cinta iraní dirigida por Jafar Panahi ha ido perdiendo fuerza en su carrera hacia la alfombra roja. No obstante, está nominada en dos categorías de los próximos Oscar; Mejor Película Internacional y Mejor Guion.

Cannes 2026: Park Chan-wook será el presidente del jurado

El próximo sábado 23 de mayo, Park Chan-wook y el resto de los integrantes del jurado entregarán la Palma de Oro de 2026. Todavía no existe una selección oficial de cintas para la competencia, pero se espera que nombres como Ruben Östlund (ganador en dos ocasiones), James Gray o el director ruso, Andrey Zvyagintsev presenten sus nuevas y esperadas historias.

La presidenta del festival, Iris Knobloch y el director del mismo, Thierry Frémaux emitieron un comunicado conjunto celebrando el liderazgo de Chan-wook como presidente de la que será la 79.ª edición del certamen:

«La inventiva, la maestría visual y la afición de Park Chan-wook por capturar los múltiples impulsos de mujeres y hombres con destinos inciertos han dado al cine contemporáneo momentos verdaderamente memorables. Nos complace celebrar su inmenso talento y, en general, el cine de un país profundamente comprometido con el cuestionamiento de nuestro tiempo».

Un gran reconocimiento para el cine surcoreano

Aunque antes otros compatriotas de Park Chan-wook han participado en los criterios de selección de Cannes, esta es la primera ocasión en la que un realizador surcoreano preside el jurado de la competencia. Antes, nombres reconocidos de la industria como Hong Sang-soo o Bong Joon-ho–ganador del Oscar por Parásitos (2019)–ya habían ocupados puestos relevantes dentro del festival, pero la elección del director de Stoker (2013) representa un triunfo para la industria y la visibilidad del país.

Por otro lado es el tercer cineasta asiático que ocupa el puesto, después del nipón Tetsuro Furukaki en 1962 y el hongkonés Wong Kar-Wai en 2006. No hay otra opción, la última película Chan-wook, se encuentra en estos instantes proyectándose en la cartelera española.