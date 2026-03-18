Dónde ver ‘Flores para Antonio’: el nostálgico homenaje de la actriz Alba Flores a su padre

La celebración de la reciente 98ª. edición de los Oscar 2026, nos ha dejado la victoria del documental Mr. Nobody contra Putin y otras interesantísimas miradas hacia el formato como Como See Me in the Good Light o La vecina perfecta. Y sin embargo, en la pasada gala de los Goya, el cine español tuvo una cinta que no tiene nada que envidiar a los mediáticos filmes de la alfombra roja y que podremos ver dentro de nada en el streaming: Flores para Antonio.

¿Qué nos encontramos en el documental?

Todo amante de la música y seguidor del clan de los Flores debería ver Flores para Antonio, pero del mismo modo, tampoco es un producto de nicho que no pueda disfrutar cualquiera con cierta sensibilidad e interés hacia un proyecto tan sumamente personal y catártico.

El documental es una especie de viaje al pasado, desde una mirada actual, por parte de Alba Flores. La actriz, a la que conocimos gracias a sus grandes trabajos en Vis a vis (2015) y La casa de papel (2017), sólo tenía ocho años cuando su padre, Antonio Flores, falleció. Ahora, ya adulta, la actriz compone un proceso de duelo dirigido por Elena Molina (La mano en el fuego) e Isaki Lacuesta (Segundo premio) a través de material inédito, con vídeos caseros, fotografías y archivos familiares nunca antes vistos.

Por supuesto, el recorrido emocional de la nieta de la gran Lola Flores recibe el apoyo y la compañía de su familia cercana, como su madre, Ana Villa, sus tías Rosario y Lolita y algunas personalidades del industria que conocieron a Antonio de primera mano, como Antonio Carmona y Joaquin Sabina, entre otros.

Flores para Antonio tuvo un gran recorrido en el circuito de premios nacional, siendo el mejor documental para la 81.ª edición de las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos y para los Forqué. No obstante, perdió la categoría en los Goya 2026 frente a Tardes de soledad de Albert Serra. Eso sí, obtuvo el consuelo de recibir el busto del pintor por la canción Flores para Antonio que la propia intérprete y protagonista compuso junto a Silvia Pérez Cruz.

La pieza recibió grandes reseñas por parte de la prensa especializada, explicando que el trabajo era un ejercicio honesto y un ejemplo de manifiesto catalizador que se vertebra tanto como tributo como un retrato sobre la memoria familiar. Un tema que ya hemos visto en otros proyectos del mismo año como Romería de Carla Simón.

Dónde ver ‘Flores para Antonio’

Ver Flores para Antonio se experimenta como un homenaje sentido hacia el cantante y compositor durante 98 minutos en el que podemos escuchar algunas de sus canciones más reconocibles. En la pieza suenan y se sienten, a flor de piel, temas como Siete vidas, Alba o No dudaría. Aparte de la canción homónima compuesta ex profeso para la película.

El documental estará disponible en exclusiva en Movistar Plus a partir del próximo 19 de marzo.