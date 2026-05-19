Movistar Plus retira una joya de Woody Allen: su inolvidable reencuentro con Diane Keaton en una comedia detectivesca

Mientras esperamos con ansias la nueva película que el director de Match Point (2005) rodará en Madrid, Movistar Plus tiene programado sacar de su abanico de contenidos una auténtica joya de la filmografía de Woody Allen. Sí, por desgracia, en pocos días Misterioso asesinato en Manhattan dejará de estar disponible en la plataforma de la marca de Telefónica. El título es tan especial y singular como cualquier otra obra maestra del realizador neoyorquino, aunque su recuerdo ha ganado un punto nostálgico adicional por el fallecimiento hace ya medio año de Diane Keaton, su actriz fetiche y la figura interpretativa con la que Allen firmó sus mejores trabajos.

Resulta imposible hablar del cine de los 70 y no mencionar el tándem creativo formado por el neurótico cineasta y la carismática estrella. Colaboraron por primera vez en 1972, con Sueños de un seductor, y después, su idilio fílmico continuó con cintas tan diferentes como El dormilón (1973), La última noche de Boris Grushenko (1975), Annie Hall (1977), Interiores (1978), Manhattan (1979) y Días de radio (1987). Visto dicho currículum, la calidad artística de sus proyectos era algo innegociable. Juntos no hacían una película mala ni por accidente. Pese a ello, Keaton buscaba explorar otros personajes menos excéntricos y, tras una etapa gloriosa, sus caminos se separaron.

Catorce años más tarde, el divorcio de Allen y Farrow los unió de nuevo. La musa volvió para sustituir a la exmujer del director en Misterioso asesinato en Manhattan. El resultado fue previsiblemente genial, regalándonos ambos una historia divertida, ingeniosa e inolvidable. Adjetivos que resumen a la perfección la carrera y vida de Keaton.

Movistar Plus elimina uno de los mejores filmes de Woody Allen

Con un guion escrito a cuatro manos entre el realizador y Marshall Brickman, ganador del Oscar junto a Allen por el libreto de Annie Hall, Misterioso asesinato en Manhattan nos presenta a Carol Lipton (Keaton) y su marido, Larry (Allen), un matrimonio desgastado que de la noche a la mañana se ve inmerso en una investigación criminal: Carol cree que el vecino ha matado a su mujer. Larry la tacha de paranoica, pero ella se obsesiona siguiendo e investigando por su cuenta al vecino e involucrando a su grupo de amigos.

Acompañando al dúo, el reparto secundario se completa con Alan Alda, Anjelica Huston, Jerry Adler, Lynn Cohen, Joy Behar y Ron Rifkin, entre otros. Movistar Plus retirará de su catálogo la cinta de Woody Allen el próximo jueves, 21 de mayo. Por suerte, el largometraje seguirá estando accesible en el servicio de streaming de Filmin.

Una investigación como terapia de pareja

Misterioso asesinato en Manhattan utiliza el crimen como motor catártico para la crisis del matrimonio protagonista. La obra de Allen siempre se ha caracterizado por poner el foco en la complejidad de las relaciones sentimentales, pero aquí todo se subvierte a una especie de «Cluedo de enredos», jugando creativamente con el género y provocando que la emoción y la aventura despierten la pasión adormecida de la pareja.

Los fans de Hitchcock u Orson Welles encontrarán en la apuesta narrativa de Allen el homenaje perfecto al cine detectivesco. Sin renunciar, por otro lado, a los diálogos punzantes e irónicos de un director que exhibe su talento en el contraste de tonos y en la química inmortal con una Keaton que representa el alma y el corazón mismo de la película.

En Misterioso asesinato en Manhattan, la pasión y la muerte caminan de la mano como conceptos inefables, irracionales y obsesivos. Una idea que el propio personaje de Larry verbaliza de forma brillante:

«Ya sabes cómo funciona… El amor es el único misterio que nunca se resuelve».