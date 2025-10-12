Diane Keaton (1946-2025): las mejores películas que marcaron su legado en Hollywood

Está siendo un 2025 devastador para las grandes leyendas del celuloide. El pasado mes de agosto tuvimos que despedirnos de la actriz española Verónica Echegui, en septiembre dijimos adiós a Claudia Cardinale y a Robert Redford y hace escasas horas, el turno le ha llegado desgraciadamente a Diane Keaton, la actriz responsable de algunas de las mejores películas de los 70, 80 y 90 del cine norteamericano.

Fallecida a los 79 años de edad, por el momento se desconocen las causas de la defunción, pero las redes sociales se han volcado con la triste noticia de una intérprete que representó por su estilo y carisma, uno de esos iconos que trascienden la excelencia cinematográfica de la gran pantalla. Así que todavía conmovidos por la desagradable nueva, no podíamos dejar pasar la ocasión de repasar la carrera de Diane Keaton a través de una selección de sus mejores películas:

Diane Keaton: mejores películas

‘El padrino’ (1972)

Antes de brillar bajo la dirección de Woody Allen, Diane Keaton estuvo presente en la que para muchos es el mejor largometraje de la historia del séptimo arte. Porque aunque todos los espectadores se acuerdan de Marlon Brando y de Al Pacino, Keaton nos brindó un personaje memorable: Kay Adams. La esposa leal cuya presencia representa la única inocencia que queda al otro lado de la puerta-literal y metafóricamente-de la familia de los Corleone.

¿Dónde está disponible? Netflix y Prime Video

‘Annie Hall’ (1977)

Resulta imposible hacer un repaso de la célebre filmografía de Diane Keaton y no destacar a Annie Hall entre sus mejores películas. Su tercera colaboración a las órdenes de Woody Allen le valió el único Oscar de su carrera, dejando por el camino una forma de vestir que a día de hoy, sigue siendo una tendencia en la moda femenina. El ingenio inagotable de Allen explora el ocaso de la relación con la mujer cuyo nombre representa el título del filme.

¿Dónde está disponible? Filmin

‘Rojos’ (1981)

Dirigida y protagonizada por Warren Beaty, Rojos le supuso a Keaton su segunda nominación para las estatuillas doradas. Título clave para la inspiración periodística en la que la actriz da vida a Louise Bryant, una activista que se une a la revolución bolchevique en Rusia junto a su marido, John Reed (Beatty).

¿Dónde está disponible? Por el momento, sólo está disponible en el mercado físico.

‘Misterioso asesinato en Manhattan’ (1993)

En esta comedia criminal, Keaton se pone en la piel de una ama de casa de Manhattan que sospecha que su vecino ha asesinado a su mujer. Su marido la tacha de paranoica, pero ella decide comenzar una investigación por su cuenta.

¿Dónde está disponible? Filmin

‘El club de las primeras esposas’ (1996)

Adaptando la novela de Olivia Goldsmith y compartiendo elenco con Goldie Hawn (Todos dicen I love you) y Bette Midler (El retorno de las brujas), esta comedia sobre la amistad presenta a tres mujeres maduras que se dan cuenta en un funeral, de que sus maridos han optado tras el divorcio de «cambiarlas» por mujeres más jóvenes. una reflexión que les hará iniciar una venganza.