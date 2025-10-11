Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años, ganadora del Oscar por ‘Annie Hall’

Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años, ganadora del Óscar y conocida por sus papeles en Annie Hall, con Woody Allen, El Padrino, con Marlon Brando y Al Pacino, El club de las primeras esposas, Goldie Hawn y Bette Midler, y El padre de la novia, con Steve Martin. La actriz ha fallecido en California este sábado 11 de octubre. Nunca se casó. Estuvo relacionada sentimentalmente con Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty. Keaton tuvo dos hijos, Dexter y Duke, a quienes adoptó en 1996 y 2001, respectivamente.

Keaton saltó a la fama en la década de 1970 gracias a su papel en las películas de El Padrino y sus colaboraciones con el director Woody Allen. Ganó un Óscar a la Mejor Actriz por Annie Hall en 1977. Su dilatada carrera incluyó películas como El club de las primeras esposas, Manhattan, Misterioso asesinato en Manhattan o Mira quién habla ahora.

La actriz nació en Los Ángeles en 1946. Fue la mayor de cuatro hijos. Su padre era ingeniero civil. Mientras, su madre era ama de casa.

Keaton actuó en obras de teatro en el instituto. Después de graduarse en 1964, estudió arte dramático en la universidad. En cambio, dejó sus estudios para mudarse a Nueva York para intentar abrirse camino en el teatro.

Se llamaba Diane Hall, pero adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, como nombre profesional, porque ya existía una Diane Hall registrada en Actors’ Equity (el sindicato de actores).

En 1968, Keaton fue elegida para la obra de Broadway Hair como suplente de Sheila. Después, Keaton protagonizó la obra de Allen en Broadway, Play It Again, Sam, (Tócala otra vez, Sam, en español, famosa frase de la película Casablanca) que se estrenó en 1969. Recibió una nominación a los premios de teatro Tony por el papel. La historia cuenta la vida de un divorciado que intenta reiniciar su vida romántica.

Su debut cinematográfico fue en Amantes y otros extraños de 1970. Su gran oportunidad le llegó cuando Francis Ford Coppola la eligió para interpretar a Kay Adams, la novia de Michael Corleone (Al Pacino), en El Padrino, estrenada en 1972. La película estaba basada en la novela de Mario Puzo, pero Keaton no leyó el bestseller antes de su audición y no sabía realmente de qué trataba la película. La película fue un éxito rotundo y ganó el premio a la Mejor Película en los Óscar. Keaton repitió su papel en El Padrino II de 1974, que también fue un éxito y ganó el premio a la Mejor Película. Regresó para El Padrino III de 1990, la última película.

Keaton volvió a trabajar con Allen en Interiors (1978), Manhattan (1979) y Misterioso asesinato en Manhattan (1993). También defendió a Allen tras las acusaciones de abuso sexual de su hijastra Dylan Farrow. «Lo adoro», indicó en 2014.

Keaton protagonizó junto a Goldie Hawn y Bette Midler la película de 1996 El club de las primeras esposas, sobre tres mujeres cuyos maridos las abandonaron por mujeres más jóvenes. La comedia terminó con las tres cantando You Don’t Own Me de Lesley Gore.