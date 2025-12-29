El 2026 de Zendaya: la actriz liderará los estrenos más llamativos del próximo año cinematográfico

Es una de las jóvenes actrices que están llamadas a heredar el trono de Meryl Streep, Jodi Foster y compañía. Aunque quizás, ni siquiera estas gigantes de la interpretación poseían a su corta edad (29 años), un currículum fílmico tan bien compensado entre blockbusters y proyectos de corte autoral. Eso sí, a diferencia de sus veteranas homólogas, Zendaya todavía ni siquiera ha logrado una nominación en los Oscar y de momento, sólo ha salido victoriosa en los certámenes gracias al apartado televisivo gracias a su papel de Rue en la serie Euphoria. Con dos Emmy y un Globo de Oro en el bolsillo, su presencia como estrella de Hollywood dará un golpe encima de la mesa en 2026, con toda una serie de estrenos que muy probablemente eleven a Zendaya al Olimpo de las figuras más taquilleras de la industria reciente. A continuación, repasamos las producciones imperdibles que la artista estrenará en los próximos meses:

El 2026 de Zendaya: sus estrenos más relevantes

‘The Drama’

Zendaya ya ha colaborado con A24 en Euphoria, pero la nueva cinta de Kristoffer Borgli supondrá su primera asociación con el prestigioso sello en el terreno cinematográfico. El director noruego de la aplaudida Dream Scenario, nos pone ahora en la piel de una pareja que días antes de su compromiso nupcial, descubren unas inesperadas revelaciones que les llevan a replantearse lo que saben el uno del otro.

Reparto: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie, YaYa Gosselin y Hailey Gates, entre otros.

Fecha de estreno: 29 de mayo de 2026

‘Dune 3’

El 2026 tiene en su calendario varias fechas marcadas a fuego en el calendario y, una de ellas tiene a Zendaya como icono del más importante de los estrenos que llegará a finales del próximo año. Dune 3 o Dune: Mesías cerrará la trilogía dirigida por Denis Villeneuve, adaptando la segunda novela de Frank Herbert. ¿Tendrá la repercusión de otras grandes sagas del séptimo arte como Star Wars o El señor de los Anillos? Tendremos que esperar todavía varios meses para confirmar la excelencia de este ambicioso cierre narrativo.

Reparto: Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Javier Bardem, Jason Momoa, Robert Pattinson, Ida Brooke y Nakoa-Wolf Momoa

Fecha de estreno: 18 de diciembre de 2026

‘La odisea’

Aunque el protagonismo de la versión de la épica obra de Homero recae sobre Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway, Christopher Nolan le ha guardado un rol muy especial a Zendaya: el de la diosa Atenea. La entidad divina es clave en el regreso de Ulises a Ítaca, aunque por el momento desconocemos cuánta fantasía querrá cincelar el cineasta británico al que es con diferencia, el proyecto más ambicioso y arriesgado de su carrera.

Reparto: Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal y Ben Safdie, entre otros

Fecha de estreno: 17 de julio de 2026

‘Spider-Man: Brand New Day’

Villeneuve, Nolan, A24…como hemos dicho al comienzo del presente artículo, el 2026 de Zendaya está repleto de estrenos que combinan a las mil maravillas el lado autoral de la industria con los productos audiovisuales comerciales de mayor reclamo popular. Y ahí por supuesto, también entra Marvel. El regreso del amigo y vecino de Nueva York tendrá de nuevo la participación del personaje de MJ. No obstante, todavía no sabemos el nivel de relevancia que tendrá el interés amoroso que en la anterior película, Peter Parker Tuvo que abandonar.

Reparto: Tom Holland, Sadie Sink, Zendaya y Florence Pugh

Fecha de estreno: 31 de julio de 2026

La despedida de ‘Euphoria’

Por si todas sus próximas aventuras fílmicas no tuviese per se una gran expectación. Zendaya cerrará el capítulo de Euphoria con una última temporada que dará un salto cronológico de cinco años. ¿Cómo le irán las cosas a Rue y compañía tras terminar el instituto?