El creador de ‘Hannibal’ quiere a Zendaya como protagonista en su versión de ‘El silencio de los corderos’

Es una de esas series con la que los fans, no pierden la esperanza de un hipotético regreso y ahora, su creador ha alimentado ese interés genuino con la actriz ideal para asumir el nuevo rol protagonista de la continuación. Ese showrunner es Bryan Fuller y la ficción en cuestión no es otra que la tristemente cancelada, Hannibal. A pesar de las grandes críticas de la prensa especializada y la validación unánime de los espectadores, la NBC decidió ponerle fin en 2015 tras la conclusión de su tercera temporada. Desde entonces, los acólitos del trabajo de Fuller han fantaseado a través de una esperanza casi inane de seguimiento. Aunque ahora, el director y guionista estadounidense ha expresado su deseo de dirigir a Zendaya en el siguiente arco de la historia, protagonizando el papel de Clarice Starling en la archiconocida película, El silencio de los corderos.

Partiendo de las novelas de Thomas Harris, las cuales se han adaptado a la gran pantalla en múltiples ocasiones, Fuller logró expandir ese universo psicológico de asesinos en serie. Y aunque desde entonces ha estado ocupado en el desarrollo de otros proyectos como American Gods o la franquicia televisiva de Star Trek, el talentoso narrador siempre ha deseado regresar al material de Harris. Desde luego, hacerlo partiendo de la trama con la que el director Jonathan Demme arrasó en los Oscar de 1991, supone un reto y un importante estimulo que podría despertar la curiosidad de algún servicio de streaming actual. Sobre todo si a ese caldo de cultivo creativo se le suma una estrella de la talla de Zendaya, asumiendo el complejo rol de la detective del FBI que en El silencio de los corderos atrapó al asesino Buffalo Bill con la ayuda del carismático Hannibal Lecter. Un villano eterno que inmortalizó Anthony Hopkins y que a finales de los 80 encarnó por primera vez Brian Cox en Hunter. En Hannibal, el papel del caníbal fue asumido magistralmente por Mads Mikkelsen.

Zendaya en ‘El silencio de los corderos’

Considerada como una agente tremendamente ingeniosa e inteligente, Clarice es paralelamente un personaje magnético y misterioso. Por eso en el celuloide, aparte de la encarnación magistral de Jodie Foster, la detective ha sido interpretada por otras actrices como Julianne Moore y Rebecca Breeds. La incorporación a estos nombres del de Zendaya agrandaría todavía más el mito de la heroína, logrando una versión diferente y personal de El silencio de los corderos por parte de Fuller.

Las recientes palabras del creador llegaron mientras promocionaba su debut en la dirección fílmica, Dust Bunny (también protagonizada por Mikkelsen):

«Mi proyecto soñado es hacer una serie de El silencio de los corderos con Mads (Mikkelsen) y Zendaya como Clarice Starling», le contaba Fuller a ScreenRant.

Una estrella para impulsar el proyecto

La presencia de Zendaya podría ser clave para impulsar cualquier proyecto. La dos veces ganadora del Emmy y estrella de Marvel es un auténtico reclamo para la generación Z, posicionándose como una de las caras visibles en la nueva camada interpretativa que terminará sustituyendo a los Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y compañía.

Por el momento y antes de que siquiera la propuesta le pueda llegar a Zendaya, cualquier aproximación hacia El silencio de los corderos deberá esperar a la ristra de películas y producciones que la actriz californiana. Desde Dune: Mesías, pasando por La odisea de Christopher Nolan hasta su aparición en Spider-Man: Brand New Day. Tras ello, pondrá su voz en Shrek 5 a una de las hijas del ogro más famosos de la animación.