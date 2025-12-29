Giro en la TV después de las campanadas: así te afecta el cambio que está a punto de llegar

Así te afecta el cambio que está a punto de llegar, llega un giro importante en la TV después de las campanadas. Estamos llegando al final de un año que puede darnos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. La novedad de este nuevo año puede alejarnos de lo que sería habitual en estas épocas del año, por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por lo que llega.

Después de las campanadas en la TV llega un giro radical

Si queremos seguir viendo la televisión e incluir los nuevos canales, tocará resintonizar la televisión para acabar obteniendo aquello que deseamos y más. Tal y como nos explican desde el Ministerio de Transición digital: «La TDT española se prepara para cambios este próximo comienzo de año, ya que van a producirse modificaciones en algunos de sus canales, con la desaparición de uno de los más míticos, el estreno de un nuevo dial y la sustitución de otro de los espacios que actualmente podemos ver en nuestras pantallas.

Los cambios llevan cociéndose a fuego lento desde hace meses, aunque no fue hasta hace unas semanas cuando empezamos a conocer las novedades concretas a través de un comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al que se han añadido hace unas horas las informaciones publicadas por Mediaset y Publiespaña».

Siguiendo con la misma explicación: «Para empezar, el actual canal ‘Paramount Network’ enfocado al cine y las series dejará de emitir el próximo 31 de diciembre, siendo sustituido por ‘Squirrel 2’, un canal perteneciente a la compañía tras el canal ‘Squirrel’ que hace unos meses sustituyó a ‘Disney Channel’. Se trata de su segundo canal de televisión en abierto, que comenzará a emitir a partir del 1 de enero de 2026 en el mismo espacio electromagnético que deja Paramount Network, por lo que en principio no será necesario hacer una resintonización, solo esperar a la sustitución y cambio de nombre en nuestros receptores. Tendrá cobertura nacional a través de las antenas de TDT, ofreciendo un contenido enfocado a la ficción con series diversas y dejando así que el primer canal de la compañía, ‘Squirrel’, sea el que esté más centrado en cine. Pero además de estas novedades habrá más cambios en la TDT, ya que según explican en El Confidencial, el actual canal ‘BOMCine’ pasará a denominarse ‘Squirrel 3’, con una más que probable reorganización del tipo de contenidos que emitía hasta ahora.Su cobertura seguirá siendo limitada, puesto que se emite a través del Múltiplex Autonómico en regiones como la Comunidad de Madrid, Valencia, Andalucía o Murcia, estando también presente en algunas plataformas de operadora como Orange TV y Vodafone TV (por el momento no en Movistar Plus+)».