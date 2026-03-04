Los expertos piden que desconectemos inmediatamente éste electrodoméstico: tu cocina puede salir ardiendo

Es importante desconectar un electrodoméstico que puede evitar que tu cocina salga ardiendo. Los expertos no dudan en advertir a la población de lo que puede pasar si mantiene una serie de electrodomésticos enchufados, sin necesidad de usarlos o de cumplir ninguna función en la cocina.

La realidad es que cada vez más dependemos de una serie de elementos que van llegando y pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y pueden ser claves.

La cocina puede salir ardiendo si no prestas atenciones a determinados elementos. El calor es un elemento que acaba siendo una realidad en una cocina en la que todo puede ser posible.

Con algunas novedades que pueden ir llegando a toda velocidad, conseguiremos encontrar un marcado equilibrio con ciertas novedades que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante.

Mantener a raya el consumo de electricidad es algo que debemos empezar a tener en consideración y que, sin duda alguna, acabará siendo del todo necesario. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante determinados cambios que serán esenciales en estos días.

Tu cocina puede salir ardiendo

Hay épocas del año en el que el sistema que tenemos en casa puede verse del todo sobrecargado. En especial si tenemos en cuenta que estaremos ante uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos. Hay mucho por hacer, en especial en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días en los que todo puede ser posible. Empezando por aquellos accidentes que ocurren cuando uno menos lo espera, pese a que podrían haberse evitado o al menos minimizado de la mejor forma posible.

Son tiempos de aprovechar al máximo todo lo que tenemos en nuestra casa, pero con ciertos matices. Cada elemento eléctrico que está enchufado puede acabar suponiendo un riesgo, en especial si desprende calor. Las estufas son un peligro, si son eléctricas y pueden verse afectadas por algunas situaciones inesperadas.

También debemos estar preparados para poder afrontar una serie de peculiaridades que suceden en la cocina. Hay electrodomésticos que no deberían estar enchufados si no los estamos usando, puedes estar cometiendo un error que te costará más caro de lo que imaginas. Los expertos advierten que en especial este elemento puede ser un peligro.

Piden que desconectemos este electrodoméstico de la cocina

Un solo electrodoméstico de los muchos que tenemos en la cocina puede provocar un drama. Por lo que, es importante estar preparados para que nada nos afecte, en especial, este tipo de elementos que acabarán siendo los que marcarán un antes y un después.

KW sunset nos explica que: «Los motivos por los que deberías desenchufar algunos electrodomésticos y la lista de dispositivos a desconectar para mayor seguridad este verano Ocho de cada diez españoles viajará este verano (80%) y uno de cada diez lo considera probable (14%), por lo que prácticamente la totalidad de los españoles (94%) piensa viajar esta temporada estival, según desprende el informe de verano 2024 de ObservaTUR analizado por Fotocasa. Si te marchas por unos días para descansar y tomarte unas merecidisimas vacaciones, ¿cómo ahorrar en la factura eléctrica mientras estás fuera y garantizar la máxima seguridad en casa? Desde Fotocasa, analizamos qué desenchufar y qué no este verano y cuáles son las ventajas de incorporar esta práctica al irte de vacaciones».

Mayor seguridad mientras estás fuera. Al desenchufar los electrodomésticos, reducirás el riesgo de incendios, cortocircuitos y posibles fallos eléctricos. Al disminuir la probabilidad de incidentes en tu hogar, estarás tranquilo mientras disfrutas de tus días de descanso. Ahorrar energía. Podrás ahorrar energía al desconectar tus electrodomésticos durante las vacaciones, lo que repercutirá en el precio de la factura de la luz. Si bien es cierto que el modo stand by consume mucho menos, si el aparato se encuentra encendido, gasta poco, pero gasta. Según un análisis reciente de la OCU sobre el consumo en stand by, este supone más de 100 euros al año en consumos sin utilizar. Evitar problemas por subidas de tensión. Si, debido a un problema eléctrico, hay una subida de tensión, tus electrodomésticos no se dañarán si no están conectados. Desenchúfalos de la corriente para evitar este tipo de problemas.

Siguiendo con la misma explicacion, hay unos electrodomésticos que debes dejar desconectados siempre, si no quieres que el consumo se dispare, pero también para evitar problemas de tensión:

La tostadora.

El robot de cocina.

La cafetera.

La lavadora.

La secadora.

El lavavajillas.

El microondas.

El termo eléctrico.

Haz caso de los expertos y no dudes en acabar de una vez por todas con un riesgo que puede aparecer en cualquier momento.