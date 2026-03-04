Sánchez declara ante la juez que las protestas de Ferraz fueron «una invitación real» para atentar contra él

Pedro Sánchez ha presentado una declaración escrita ante el tribunal que instruye la causa por los actos ocurridos la noche de fin de año de 2023 frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. En su testimonio, consultado por OKDIARIO, el presidente del Gobierno califica los sucesos de aquella noche como una «manifestación brutal de odio» que incluía «insinuaciones homicidas» y la destrucción de una figura representativa de su persona, y afirma haber tenido la convicción de que aquello suponía una incitación directa a ejercer violencia física contra él y su familia.

El documento, de cuatro páginas, responde a tres preguntas formuladas por la acusación particular, en la que el propio Sánchez se ha personado. En él describe con detalle cómo conoció los hechos, los medios a través de los que accedió a las imágenes y el perjuicio que dice haber sufrido.

Aquella noche, centenares de personas se congregaron ante la sede socialista en la madrileña calle Ferraz bajo la apariencia de una convocatoria festiva: celebrar la entrada del año nuevo comiendo las doce uvas frente al edificio.

Lo que siguió, según recogen las imágenes difundidas entonces, fue una concentración que derivó en incidentes con la policía y una exhibición de lo que Sánchez describe como «símbolos preconstitucionales».

Por su parte el letrado Jesús Santorio Lorenzo, que representa a uno de los investigados, ha explicado que desconocen si realmente el muñeco representaba a Pedro Sánchez, pero en cualquier caso «era una piñata con un monigote con nariz de Pinocho, con caramelos en su interior, todo ello en un ambiente de festividad y jolgorio, en un contexto de mera queja y crítica política».

«Este caso se ha utilizado como una bomba de humo para tapar casos de corrupción, no hay caso. Ni tan siquiera consideramos que los hechos sean constitutivos de delito y solicitaremos el sobreseimiento y archivo de las actuaciones», ha comentado a OKDIARIO.

Actos de Ferraz

El momento de mayor crudeza de aquella noche fue la exhibición de un muñeco que, según su propia declaración, fue «colgada de un semáforo», golpeada, apaleada y despedazada mientras la escena era retransmitida en directo a través de las redes sociales. Sánchez afirma que la viralización de esas imágenes fue inmediata y que los comentarios que las acompañaban eran «violentos, soeces, injuriosos y ofensivos» contra su integridad.

El presidente tuvo conocimiento de los hechos «a primera hora del 1 de enero de 2024», a través del resumen de prensa diario elaborado por su Gabinete. Las portadas de los principales medios nacionales y varias emisoras de radio, recogían lo ocurrido. Algunos medios extranjeros también se habían hecho eco de la noticia.

En su declaración, Sánchez distingue entre la crítica política legítima, que dice asumir como inherente a la democracia, y lo que sucedió aquella noche. «Lo ocurrido en esa noche no era una simple crítica a mi gestión política, sino una proclamación expresa de odio hacia mi persona y hacia mi familia», escribe, y añade que aquel acto fue «la concreción de una estrategia de deshumanización, desprestigio, acoso y persecución orquestadas a través de las redes sociales».

El perjuicio sufrido

La declaración adquiere su tono más grave cuando el presidente describe las consecuencias personales que atribuye a los sucesos. Afirma haber tenido «la íntima convicción» de que los hechos «suponían una invitación real para que alguien se atreviera a pasar de la mera puesta en escena al ataque real» contra él o algún miembro de su familia.

El jefe del Ejecutivo extiende el daño más allá de su persona. Advierte de que la «violencia simbólica» de aquella noche también amenazaba a militantes, simpatizantes y trabajadores del PSOE en todo el país: «Del simpatizante significado al militante anónimo, pasando por quienes ostentan una concejalía en cualquier pequeño municipio de nuestro país.»

Concluye con una afirmación de carácter histórico que subyuga por su contundencia: «La violencia verbal y la violencia representada siempre anteceden a la violencia física, como atestigua la historia con notorios ejemplos.»

Los disturbios de Ferraz se produjeron en un momento de alta tensión política en España, semanas después de que el Congreso de los Diputados aprobase la polémica Ley de Amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán, lo que había alimentado una oleada de protestas frente a la sede socialista que se prolongaba desde octubre de 2023.

La causa judicial por los sucesos del 31 de diciembre ha avanzado lentamente. La personación del propio presidente como acusación particular es un paso poco habitual en la práctica judicial española para un jefe de Gobierno en ejercicio y refleja la supuesta gravedad con la que el Ejecutivo ha querido enmarcar aquella noche.

La declaración de Sánchez, escrita en primera persona y firmada de su puño y letra en Madrid, cerrará previsiblemente un capítulo de instrucción. Pero la pregunta que planea sobre el proceso es si los tribunales compartirán su lectura de que lo ocurrido ante Ferraz ciertamente rebasó los límites de la protesta constitucional o no.