Ni lejía ni amoniaco: el ingrediente natural que debes añadir al cubo de la fregona para dejar el suelo brillante y limpio

El vinagre blanco o de limpieza es una solución económica y ecológica para que el suelo quede brillante y, además, de una forma ecológica y económica. Añadiendo este viejo producto de la despensa española al cubo con agua, te asegurarás de que el suelo de la casa quede completamente brillante y limpio. Sí que hay que tener cierta precaución con materiales como el mármol, granito o piedra natural. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la elección del vinagre blanco para que el suelo quede brillante.

El pasado siempre vuelve y en materia de limpieza también. Lo habitual siempre ha sido añadir productos como lejía o amoniaco (nunca juntos) para limpiar el suelo de casa, pero hay una opción que es un clásico de la despensa española y que representa la mejor opción para que el suelo quede completamente brillante. Además, este elemento natural también es la opción más ecológica y económica para emplear en la limpieza del hogar.

El producto estrella dentro del mundo de la limpieza es el vinagre blanco o de limpieza, como también se le llama. Este producto está compuesto por una disolución de agua y de ácido acético, que es una fermentación de alcohol con aceite vegetal y que contiene propiedades únicas que aportan un toque brillante a los distintos elementos del hogar, especialmente al suelo. Eso sí, hay que tener en cuenta que este producto tiene un toque del 8% de acidez y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de la erosión con el suelo.

La solución natural para un suelo brillante

El vinagre blanco es la solución más económica y ecológica para que el suelo de tu casa quede lo más brillante posible y, para emplearlo, hay que seguir una serie de pasos. Lo recomendable es añadir una taza de este producto (250 ml) por cada cuatro o cinco litros de agua tibia. Acto seguido, hay que pasar la fregona bien escurrida por el suelo y dejar secar para que se vaya el olor a vinagre, que dará un efecto de brillo espejo en el suelo, además de tener poder desengrasante y desinfectante para acabar con todas las bacterias que puedan habitar en el suelo de tu casa.

El vinagre blanco marida bien con suelos como las baldosas, cerámica, gres y vinilos. Por su parte, hay que evitar emplearlo en mármol, piedra natural, granito o suelos de madera como el parquet o la tarima. Algo muy importante antes de fregar el suelo es barrer antes la casa con conciencia para evitar que esta arena se mezcle con el vinagre blanco.

Otros remedios naturales para que el suelo de tu casa quede lo más limpio posible son añadir zumo de limón al cubo de la fregona antes de fregar el suelo. Este cítrico acabará con las bacterias y actuará como desinfectante natural. Este zumo de limón en la fregona también se podrá mezclar con vinagre blanco para crear una mezcla perfecta que dará un toque especial a tu casa. El bicarbonato es otro elemento que podrás añadir a la fregona para desinfectar, poner fin a los malos olores y hacer que el suelo quede pulido de forma perfecta.