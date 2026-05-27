Illa se excusa en la «diversidad religiosa» para abrir una web oficial de la Fiesta del Cordero

La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha una página web oficial dedicada íntegramente a la fiesta islámica del sacrificio del cordero, con guías, recomendaciones sanitarias, normativas para el sacrificio de animales y materiales en varios idiomas.

Mientras esta comunidad autónoma sigue siendo uno de los focos del antitaurinismo mundial, sirviéndose de las instituciones catalanas para imponer un boicot de facto, pese a que el Tribunal Constitucional anuló la ley catalana que prohibía las corridas de toros, justificando su «crueldad» hacia el animal.

Una defensa política del supuesto bienestar animal por parte del PSOE y de sus socios independentistas (tanto de Junts, Esquerra Republicana de Catalunya, CUP) que contrasta con la promoción que, tanto los ayuntamientos como la propia Generalitat, hacen de la muerte por degollamiento hasta su total desangramiento que se lleva a cabo del cordero sacrificado para honrar a Alá, según el rito halal del islam, ante niños y jóvenes por parte del padre de familia.

Mientras tanto, no existe ningún recurso equivalente por parte de Illa para las festividades católicas, que siguen siendo la tradición mayoritaria de Cataluña y de España, como la Semana Santa, el Corpus Christi, la Inmaculada, la Navidad o cualquier otra celebración del calendario católico.

Una web para la Fiesta del Cordero en Cataluña

La web forma parte de una iniciativa llevada a cabo paradójicamente por la Dirección General de Asuntos Religiosos, dependiente de la Consejería de Presidencia, un organismo creado en los 2000 y que ha visto incrementarse con el gobierno del socialista Salvador Illa exponencialmente sus partidas presupuestarias en solo el último año. Si en 2025 su presupuesto era de 838.000 euros, en 2026 alcanza 2,3 millones, es decir, 1,6 millones más. En otras palabras, un 37,5% de incremento.

La página, alojada en el portal de Afers Religiosos de la Generalitat ofrece documentos prácticos como La festa del sacrifici a Catalunya. Descripció i normativa sanitària, recomendaciones para comprar carne segura en varios idiomas (catalán, árabe y urdú, para los pakistaníes), indicaciones sobre sacrificio animal y guías de higiene para ayuntamientos, escuelas y comunidades.

Esta actitud encaja en un patrón más amplio: mientras se multiplican las subvenciones a entidades islámicas desde distintas administraciones públicas en Cataluña, se impulsan clases de islam o se facilitan prácticas como el sacrificio ritual, la presencia católica en el espacio público es cada vez más cuestionada o relegada. Es más. La Generalitat de Cataluña hace gala de mantener un convenio con los centros penitenciarios para asegurarles a los presos musulmanes la asistencia religiosa.

La secularización selectiva solo parece aplicarse con rigor cuando se trata de crucifijos, procesiones o símbolos cristianos en edificios públicos. Un ejemplo de ello fue el polémico boicot del belén la pasada Navidad en Barcelona, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, regido por el también socialista Jaume Collboni. Lo que llevó a la reacción en masa por parte de la sociedad civil, así como de Vox, que lo denunciaron como una estrategia de «ingeniería social» para diluir la tradición católica, mientras la musulmana recibe cada vez más un trato preferencial.