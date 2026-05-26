Zapatero a Sánchez: «He podido cometer algunos errores pero no delitos, voy a desmontar las tesis de la UDEF una a una»

El ex presidente del Gobierno ha trasladado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su estrategia de defensa en una conversación privada, según ha podido saber OKDIARIO. Zapatero admite por primera vez que puede haber cometido errores, pero se niega a reconocer que sean delitos. El ex presidente comienza a dar síntomas de flaqueza después de la aparición de una caja fuerte con todo un botín de joyas valorado en al menos 3 millones de euros, del cual aún no ha aclarado su procedencia.

José Luis Rodríguez Zapatero está tranquilo. Eso dice él y eso repite su abogado, Víctor Moreno Catena, cada vez que sale de la residencia de Las Rozas, donde el ex presidente lleva encerrado desde que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo ha citado a declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Tranquilo. Aunque el juez acaba de posponer esa declaración al 17 y 18 de junio, lo que le da más tiempo para preparar una defensa que, según ha trasladado el propio Zapatero a Pedro Sánchez, pasa por una estrategia ofensiva: «He podido cometer algunos errores, pero no delitos. Voy a desmontar las tesis de la UDEF una a una».

La frase introduce una novedad significativa respecto al relato público que Zapatero ha mantenido hasta ahora. En el vídeo de poco más de un minuto que emitió el pasado martes, el ex presidente repitió hasta tres veces la palabra «jamás» para negar cualquier irregularidad: jamás ha tenido una sociedad mercantil, jamás ha realizado gestiones ante la Administración en relación con Plus Ultra, jamás ha actuado fuera de la legalidad. En privado, con Sánchez, el matiz es diferente. La admisión de que puede haber cometido «algunos errores» es la primera grieta en una defensa pública que hasta ahora había sido absolutamente hermética.

La estrategia: desmontar la UDEF tesis a tesis

Zapatero ha anticipado a Sánchez que su defensa será ofensiva. No se limitará a negar los hechos, sino que intentará desacreditar los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional que sustentan la imputación. Ya lo hizo cuando salió a explicar que, en contra del informe de la UDEF, canceló una hipoteca de 500.000 euros con la venta de su casa en Aravaca.

Los dos informes de la UDEF conocidos este fin de semana sitúan al ex presidente como intermediario de China para la compra de petróleo venezolano, documentan la existencia de facturas falsas coordinadas entre su secretaria y el contable de Análisis Relevante, acreditan que sus comunicaciones pasaban por ‘Julito’ Martínez como pantalla para evitar trazabilidad, y recogen conversaciones en las que los directivos de Plus Ultra hablaban de «meterle chola al Zapa» para agilizar el rescate y de que «Zapatero aquí manda» en referencia a Venezuela.

A eso se suma el contrato del 1% intervenido por la UDEF a Julio Martínez Martínez, el documento firmado el 19 de enero de 2021 por el que el amigo íntimo del expresidente se garantizaba 530.000 euros, el 1% de los 53 millones del rescate de Plus Ultra, canalizados a través de una sociedad offshore en Dubái. Los 490.780 euros que Julio Martínez transfirió después a Zapatero encajan matemáticamente con ese 1%. Desmontar esa tesis ante el juez Calama el 17 y 18 de junio requerirá algo más que una negación.

Sánchez fijó la línea antes de conocer los detalles

Pedro Sánchez envió un mensaje interno a la dirección del partido para fijar la posición oficial: «Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista.» El jefe del Ejecutivo reconoció que «son momentos duros» y pidió «orgullo y entereza». La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, el cargo de mayor rango en el partido tras Sánchez, lo remató en redes: «El que pueda hacer, que haga llevado a su máxima expresión».

Ferraz convirtió así a Zapatero en víctima oficial de los jueces mientras la investigación seguía su curso y los registros del martes alcanzaban su propia oficina de Ferraz 35, la sede de Whathefav SL —la agencia de sus hijas Laura y Alba—, las oficinas de Softgestor e Inteligencia Prospectiva. El partido decidió que Zapatero no es un investigado por organización criminal. Es un mártir.

Lo que tiene el juez

La distancia entre lo que Zapatero dice en privado y lo que el sumario contiene es considerable. Calama tiene el contrato del 1%, tiene los 490.780 euros bloqueados en sus cuentas, tiene las facturas falsas coordinadas por su secretaria, tiene los mensajes que lo identifican como «Zorro», «Z» o «ZZZZ» en conversaciones intervenidas, tiene la reunión con Escrivá el 7 de septiembre de 2020 mientras Plus Ultra negociaba el aplazamiento de su deuda con la Seguridad Social, tiene la información privilegiada que llegó a Julio Martínez el mismo día que Deloitte entregó su informe a la SEPI, tiene los 286.070 euros en efectivo encontrados en casa de su amigo repartidos entre el baño, un radiador y sobres marcados con caracteres chinos, y tiene los mensajes de Amaro Chacón dirigidos a Julio Martínez pero redactados para Zapatero: «Presidente, le reporto las novedades» y «Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto».

Zapatero dice que va a desmontar las tesis de la UDEF una a una. Tiene hasta el 17 de junio para preparar cómo hacerlo.