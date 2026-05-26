Armenia firma con EEUU un acuerdo histórico antes de las elecciones mientras Rusia amenaza con subir el gas

EEUU y Armenia han firmado un acuerdo estratégico en medio de tensiones con Rusia a días de unas elecciones clave. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores armenio, Ararat Mirzoyan, han rubricado así un acuerdo de asociación estratégica en Ereván este martes, a menos de dos semanas de las elecciones parlamentarias en el país del Cáucaso Meridional. La visita de Rubio se produce en un momento en que Rusia ha amenazado con ejercer presión económica sobre Ereván por sus crecientes vínculos con Occidente, aumentando los precios que Armenia paga por el gas ruso si el país se aleja de la integración con Moscú.

Estados Unidos y Armenia han dado un paso significativo en sus relaciones bilaterales con la firma de este acuerdo de asociación estratégica en la capital armenia (Ereván). El pacto fue suscrito por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en un momento especialmente sensible para el país caucásico, a pocas semanas de unas elecciones parlamentarias decisivas.

Un acuerdo en plena tensión electoral

El pacto llega en la recta final hacia las elecciones parlamentarias en Armenia, donde el actual primer ministro, Nikol Pashinyan, se enfrenta a una oposición fragmentada, parte de ella con posiciones más cercanas a Moscú. Las elecciones tendrán lugar el 7 de junio. El resultado de estos comicios podría marcar el rumbo de la política exterior armenia en los próximos años.

El acercamiento de Ereván a Estados Unidos y a la Unión Europea ha generado fricciones con el Kremlin, que observa con preocupación la pérdida de influencia en una región que considera estratégica.

Críticas y presión de Rusia

En paralelo a la firma del acuerdo, Rusia ha aumentado la presión sobre Armenia en varios frentes. Moscú ha advertido de posibles consecuencias económicas, incluida la revisión al alza del precio del gas, un recurso del que Armenia depende en gran medida.

Además, en las últimas semanas se han producido medidas comerciales que han afectado a exportaciones armenias, como flores, agua mineral y brandy, lo que se interpreta como un mensaje político en el contexto del acercamiento armenio a Occidente.

Cooperación en minerales y proyectos regionales

El acuerdo firmado entre Washington y Ereván incluye varias áreas de cooperación, entre ellas el desarrollo de minerales críticos, un sector estratégico en el actual contexto global de competencia por recursos esenciales para la industria tecnológica y energética.

También se contempla la colaboración en proyectos de infraestructura regional, incluido un corredor de transporte de aproximadamente 43 kilómetros en el sur de Armenia. Este proyecto busca mejorar la conectividad entre Azerbaiyán, su enclave de Najicheván y Turquía, en el marco de un proceso de normalización entre Armenia y Azerbaiyán, países que han mantenido conflictos intermitentes durante décadas.

El corredor forma parte de un acuerdo más amplio de estabilidad regional, aunque todavía no existe un tratado de paz definitivo entre ambas naciones.

Reconfiguración del equilibrio regional

El acercamiento entre Armenia y Estados Unidos se produce en un momento en el que el mapa geopolítico del Cáucaso está en transformación. La región se ha convertido en un punto de interés estratégico no solo por su ubicación entre Europa y Asia, sino también por su potencial en recursos naturales y rutas energéticas.

Estados Unidos ha mostrado interés en reforzar su presencia diplomática y económica en la zona, especialmente en sectores relacionados con minerales críticos y cadenas de suministro estratégicas.

Un giro clave para el futuro de Armenia

El acuerdo con Washington representa un paso importante en la estrategia del gobierno armenio para diversificar sus alianzas internacionales. Sin embargo, también aumenta las tensiones con Rusia, que sigue siendo un actor clave en la economía y seguridad del país.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el pacto añade un nuevo elemento de debate interno en Armenia, donde la política exterior se ha convertido en uno de los temas centrales del discurso político.