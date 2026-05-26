La ola de calor bate récords en Europa: 11 muertos en Francia y Reino Unido

Europa registra temperaturas propias de verano debido a una histórica ola de calor que deja varios muertos en Francia y Reino Unido, donde han alcanzado temperaturas récord. Por otro lado, España registra temperaturas máximas de hasta 39 grados.

El país registrará valores máximos que rozarán los 37 y 39 grados en capitales del sur. Badajoz será una de las ciudades más calurosas por la ola de calor con máximas de 39 grados, seguida de Sevilla, Córdoba, Jaén, Bilbao, Logroño, Toledo y Zaragoza. La AEMET ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en Aragón, Cataluña, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

De forma paralela, las mínimas también subirán notablemente en casi todo el territorio. Se darán noches tropicales en áreas de Extremadura, zonas de costa del sur, como Cádiz y Almería, así como en otras provincias del sur e interior.

Siete muertos en Francia

La ola de calor afecta también al norte de Europa. En Francia ha dejado al menos siete muertos, entre ellos dos personas que fallecieron mientras hacían deporte y cinco por ahogamiento.

El episodio de calor extremo que azota Francia se intensifica en el país. El servicio meteorológico nacional francés Météo-France informó de que este lunes se registró un récord nacional de temperatura para un mes de mayo.

Cuatro muertos en Reino Unido

Reino Unido bate récords de temperatura, después de que el lunes pasara a la historia como el día de mayo más caluroso que se recuerda. El país registró la temperatura récord mínima más alta para un mes de mayo, según la Oficina de Meteorología británica (Met). La temperatura no bajó de 21,3 grados en el sur de Londres.

En plena ola de calor se han registrado cuatro muertos en incidentes separados, todos ellos producidos en lagos y presas del interior del país. La Agencia para la Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha situado al país en alerta ámbar, el tercer nivel en una escala de cuatro.

Reino Unido ha registrado altas temperaturas también en las inmediaciones del aeropuerto de Heathrow, que superó los 32,8 grados marcados en la zona en 1922.

Aviso amarillo en Portugal

Temperaturas altas también se registran en Portugal, que tiene aviso amarillo por ola de calor en siete regiones del centro y sur del país. Según los datos del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA), son Leiria, Santárem, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Évora y Beja.

En este contexto, hay una decena de localidades en el sur del país que están bajo alerta máxima de incendio, mientras que una treintena tiene riesgo muy elevado de incendios forestales.