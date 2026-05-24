La primera ola de calor está punto de llegar y Jorge Rey confirma la fecha exacta

Confirma la fecha exacta que está por llegar, Jorge Rey lanza una importante advertencia ante la primera ola de calor. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo la que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que el tiempo se convertirá en tendencia y puede ser un problema. Dejamos atrás un otoño y un invierno que ha sido de los más lluviosos de los últimos tiempos.

Con unas temperaturas que se han mantenido en unos valores más o menos normales, pero siempre desde el punto de vista de algunos elementos que pueden acompañarnos en breve. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que visualizar algunos cambios de ciclo. Una novedad plena que, sin duda alguna, nos pondrá en alerta, es el momento en el que llegará la primera gran ola de calor de la temporada. Confirma Jorge Rey el momento exacto en el que llegará la primera gran ola de calor de la temporada que nos estará esperando. Será mejor que anotemos esta fecha en el calendario.

Llega un cambio en el tiempo que puede cambiarlo todo por completo

Este tiempo que tenemos por delante y que realmente se convertirá en un problema que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que las temperaturas son las claras protagonistas.

Estas jornadas en las que realmente podremos empezar a tener en mente una serie de peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa. Un cambio de ciclo que podría ser esencial que tengamos en mente y que, sin duda alguna será clave que tengamos en mente.

Las alertas estarán activadas en unos días en los que quizás nadie hubiera imaginado que llegarán tan pronto como hubiéramos tenido en consideración. Un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada elemento cuenta.

La que se considera la primera gran ola de calor de la temporada, aquella que se empieza a materializar de una forma diferente, con unas temperaturas que van al alza puede ser una realidad en breve. Jorge Rey se adelanta a todos y ya pone fecha para este momento.

Jorge Rey confirma la fecha exacta

Los vídeos virales de Jorge Rey nos sitúan en un punto en el que vamos a descubrir lo que puede pasar con una realidad que nos afectará de lleno. Son tiempos de esperar lo inesperado con estas jornadas en las que realmente podremos empezar a ver llegar una situación diferente a la esperada.

Este experto no duda en poner una fecha en el calendario que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno. La primera semana de julio será la que tendremos que quedarnos en casa para evitar un calor que puede ser especialmente malo.

De momento la AEMET lanza una importante advertencia que deberemos conocer y que podría cambiarlo todo: «La dana situada al oeste de Galicia comenzará a alejarse de la Península. Sin embargo, seguirá dejando un tiempo inestable en el cuadrante noroeste. A partir de la tarde, con el desarrollo de nubosidad de evolución, se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes y acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León; no se descartan en otros puntos de la meseta norte, de la cordillera Cantábrica y de los Pirineos. En cuanto al resto del territorio, se prevé que se mantenga la estabilidad bajo la influencia de las altas presiones, con predominio de cielos despejados en los archipiélagos y poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la Península. Es posible la formación de brumas matinales en los litorales del Cantábrico, de Galicia y del Mediterráneo norte. Asimismo, continuará la calima en el oeste peninsular y en Canarias, principalmente en las islas orientales. Las temperaturas ascenderán en Canarias y, de forma notable, en el Cantábrico. También subirán las mínimas en el cuadrante noroeste peninsular y en el Cantábrico oriental. Se esperan pocos cambios en general en el resto del territorio. Las temperaturas se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país: se podrán superar los 36 grados en las islas Canarias orientales y los valles del suroeste, y los 34 en los interiores del Cantábrico y el valle del Ebro».

Siguiendo con la misma explicación: «Probables chubascos y tormentas en el noroeste. Temperaturas máximas que superarán los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, en amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular, el valle del Ebro y los interiores del Cantábrico oriental. Rachas muy fuertes de levante en el Estrecho. Predominará el viento flojo de componentes este y sur en la Península, más intenso en los litorales del Cantábrico y del sur y en los interiores de Málaga y Cádiz. Se esperan rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho. En los archipiélagos, se espera viento de componente norte, flojo en Baleares y moderado en Canarias».