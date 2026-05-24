Lo que está pasando no es normal y la AEMET confirma que lo peor está por llegar

La AEMET confirma que lo peor está por llegar, lo que está pasando en pleno mes de mayo no es normal. Es hora de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no habíamos imaginado. Son tiempos de empezar a pensar en determinadas situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. En unos días en los que realmente cada detalle tiene por delante determinadas situaciones que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Estas jornadas en las que realmente puede convertirse en la antesala de algo más, con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca y se convertirán en la mejor opción posible en unos días en los que realmente tocará conocer lo que puede pasar. Estos días en los que realmente tendremos que ver como el termómetro sube y lo hace a una velocidad que nos costará descubrir. Los expertos no dudan en lanzar una advertencia que deberemos conocer, antes que nada. Confirma la AEMET que lo peor podría estar a punto de llegar.

No es normal lo que está pasando

Las temperaturas en pleno mes de mayo están rozando unas cifras que realmente pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unas jornadas en las que realmente podremos empezar a pensar en determinados cambios de tendencia y que pueden ser esenciales.

Los expertos de la AEMET pueden acabar descubriendo lo que nos estará esperando en unos días en los que podremos empezar a tener en consideración determinados cambios. Estas jornadas en las que realmente tendremos que poner en mente un cambio que acabará marcando la diferencia.

Unas cifras que realmente pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días que ya parecerán de verano más auténtico. Sobre todo, cuando estamos ante un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podría ser una realidad que llegará en breve.

Es hora de conocer lo que nos estará espera en breve en estos días en los que realmente tendremos que ver llegar un importante cambio para el que quizás no estamos del todo preparados. Tendremos que empezar a pensar en un cambio de armario y de estilo de vida, ante unas temperaturas que se enfilarán hasta los más de 35º en gran parte del país.

La AEMET confirma que lo peor está por llegar

Lo peor puede estar por llegar, en estos días en los que quizás tendremos que empezar a pensar en ver algunos cambios de tendencia que llegaran con fuerza y que pueden acabar siendo los que nos van a afectar de lleno. Este fin de semana tenemos por delante una situación poco común que puede ser clave que tengamos en consideración.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «La dana, situada al oeste de Galicia, inestabilizará el cuadrante noroeste peninsular. Es posible que los chubascos del día anterior continúen de madrugada de forma aislada en el sur de Galicia y oeste de la meseta norte; por la tarde, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución, se esperan chubascos y tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el cuadrante noroeste y, de forma más aislada, en otros puntos del centro, del sistema Ibérico y de los Pirineos. Las tormentas podrían dejar granizo abundante en el interior de Galicia, sin descartarlo en el litoral, el noroeste de Castilla y León o en la cordillera Cantábrica. En cuanto al resto del territorio, se mantendrá una situación dominada por las altas presiones, con predominio de cielos despejados en los archipiélagos y poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la Península. Se prevén brumas matinales en los litorales del Cantábrico, de Galicia y del Mediterráneo norte, así como en el entorno del alto Ebro. Asimismo, se mantendrá la calima en el oeste peninsular y en Canarias, principalmente en las islas orientales. Las temperaturas aumentarán en Canarias, de forma notable en el caso de las máximas en las islas orientales. También ascenderán las máximas en el cuadrante noroeste peninsular, el País Vasco y las sierras prelitorales de Cataluña, mientras que las mínimas lo harán en la meseta sur y Andalucía. En el resto habrá pocos cambios. Las temperaturas seguirán en valores elevados para la época y se podrán superar los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las islas Canarias orientales».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas y chubascos fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento, en el cuadrante noroeste peninsular y, en menor medida, en los Pirineos occidentales. Temperaturas máximas que superarán los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, en amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular y el valle del Ebro. Rachas muy fuertes de levante en el Estrecho. Predominará el viento de componentes este y sur en la Península, moderado en los litorales de Galicia y del sur y en los interiores de Málaga y Cádiz. Se prevén rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho. Será en general flojo en el resto. En los archipiélagos, se espera viento de componente norte, flojo en Baleares y moderado en Canarias».