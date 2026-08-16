Cunde la alarma entre los climatólogos mundiales: El Niño de este año podría superar en intensidad a todos los anteriores sin excepción

El Niño de este año podría superar en intensidad a todos los anteriores sin excepción, cunde la alarma entre los climatólogos mundiales. La ciencia nos demuestra que lo que tenemos por delante es una situación que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a visualizar desde un punto de vista en el que el tiempo acabará convirtiéndose en la antesala de algo más. Será el momento de apostar por un nuevo cambio, que, aunque es cíclico no deja de sorprendernos.

La intensidad de años anteriores podría quedarse atrás y hacerlo de una manera que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estaremos muy pendientes de ese cambio que, sin duda alguna, será lo que nos dará un plus de buenas sensaciones que puede ser esencial. Este final del verano principio del otoño que nos estará esperando puede ser que tengamos que ver unos registros que sorprenderán a más de uno.

Los climatólogos mundiales activan todas las alarmas

Los que están pendientes del tiempo, no dudan en darnos algunos datos de lo que está por llegar. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto será el que nos afectará de lleno.

Es hora de saber qué tenemos por delante y lo que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada pequeño gesto será el que nos marcará muy de cerca. Estas temperaturas que estamos teniendo en días anteriores, pueden acabar generando más de una sorpresa, en unos días en los que realmente cada elemento cuenta.

Parece que las temperaturas podrían acabar siendo las que nos darán un plus de buenas sensaciones. En unas jornadas en las que cada gesto contará de una manera que, hasta el momento, nadie hubiera ni imaginado. Las altas temperaturas que hemos tenido en un mes de julio que vamos a recordar ante unos registros que ya son históricos.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conocer qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta.

El Niño de este año podría superar en intensidad a todos los anteriores sin excepción

Podría superar en intensidad a todos los anteriores sin excepción, el Niño nos ha dado unos datos que ya desde la AEMET empiezan a interpretar y parece que no trae buenas noticias. No sólo es lo que hemos vivido, sino que también lo que nos queda por vivir.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «La actualización publicada por la NOAA este 13 de agosto mantiene activa la alerta de El Niño y señala que las temperaturas de la superficie del mar superan ya en más de 2 ºC los valores normales en algunas zonas del Pacífico ecuatorial oriental. En julio, la región Niño 3.4, una de las principales referencias utilizadas para vigilar este fenómeno, presentó una anomalía de +1,4 ºC».

Lo que puede llegar es un importante cambio de tendencia que debemos tener en consideración: «En condiciones normales, los vientos alisios soplan de este a oeste a lo largo del Pacífico tropical y empujan las aguas superficiales cálidas hacia Indonesia y Australia. Frente a las costas de Sudamérica, mientras tanto, ascienden aguas profundas más frías. Durante El Niño este sistema se altera. Los alisios se debilitan y pueden aparecer anomalías de viento del oeste. El agua cálida comienza a desplazarse hacia el centro y el este del Pacífico, la termoclina —la zona de transición entre las aguas superficiales cálidas y las profundas más frías— se hace más profunda en el este y disminuye el afloramiento de aguas frías».

Los expertos no dudan en lanzar esta advertencia: «Y ahora mismo estamos viendo precisamente esa respuesta conjunta del océano y de la atmósfera. Durante julio aumentó considerablemente el contenido de calor bajo la superficie del Pacífico y se han registrado anomalías cálidas de hasta +10 ºC a determinadas profundidades. Al mismo tiempo, las lluvias y la convección han aumentado sobre el Pacífico central y oriental y han disminuido sobre Indonesia. Es decir, ya no estamos simplemente ante un océano caliente: todo el sistema océano-atmósfera se está comportando como El Niño».

Lo peor podría estar por llegar: «Las previsiones apuntan a que El Niño seguirá fortaleciéndose durante el otoño y el invierno de 2026-2027. La NOAA considera que existe actualmente más de un 90 % de probabilidad de que llegue a convertirse en un episodio “muy fuerte”. Y hay una posibilidad todavía más llamativa: para el trimestre octubre-diciembre de 2026, NOAA estima un 69 % de probabilidad de que alcance una intensidad histórica, superando un valor de +2,5 ºC en su índice relativo de referencia y situándose entre los episodios más intensos de la serie que comienza en 1950. Esto supone un cambio enorme respecto a principios de año. Veníamos de condiciones de La Niña, pasamos posteriormente por una fase neutral y, en cuestión de meses, el Pacífico ha realizado una transición muy rápida hacia un El Niño intenso. La OMM ya anticipaba en julio un desarrollo hacia un El Niño fuerte durante el verano y el otoño boreal».