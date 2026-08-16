Hoy, 16 de agosto de 2026, en toda la provincia de Zaragoza se prevé un cielo poco nuboso, aunque la nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico podría traer chubascos y tormentas por la tarde, localmente intensos. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán estables. Un viento suave soplará de forma variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo cambiante con brisa suave

El cielo de Zaragoza se despierta esta mañana con tonos suaves, aunque los matices de nubes hacen que el sol, que saldrá a las 07:13, sea un invitado tímido. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 34 grados, ofreciendo un calor notable, que se sentirá como un abrazo cálido pero no asfixiante. La brisa del Sureste, de unos 5 km/h, dará un respiro a la calidez, aunque al caer la tarde, existe la posibilidad de algunos chubascos que refresquen el aire, aunque sin grandes esperanzas de lluvia.

Ya por la tarde, el cielo permanecerá casi igual, un tanto más cubierto, mientras el viento podría intensificarse ligeramente, con ráfagas alcanzando hasta 7 km/h. La humedad, que fluctúa entre un 25% y un 85%, hará que el ambiente se sienta un poco cargado. De este modo, entre el vaivén del sol y las nubes, los zaragozanos podrán disfrutar de unas 14 horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:01, dejando una jornada perfecta para disfrutar al aire libre antes de que caiga la noche.

Calatayud: cielos nublados y lluvias a la vista

Nubarrones amenazan el cielo de Calatayud, donde el aire fresco invita a la introspección, mientras las primeras luces del día traen consigo un presagio de cambios. A primera hora, el ambiente es tranquilo, con temperaturas alrededor de 17 grados, pero esta serenidad se verá alterada a medida que avance la jornada, dejando paso a cielos más nublados y la posibilidad de lluvias.

La mañana promete mantenerse sin contratiempos, pero por la tarde se prevé un aumento de la inestabilidad, con un 65% de probabilidad de lluvias y ráfagas de viento alcanzando hasta 7 km/h. El termómetro podría llegar a los 32 grados, contrastando notablemente con la sensación más fresca de la mañana. Mejor llevar paraguas a mano, porque el tiempo parece decidido a cambiar sin previo aviso.

Tarazona: jornada templada con nubes y viento ligero

La jornada se presenta con un tiempo mayormente templado y algo nuboso, especialmente por la tarde, cuando se espera un leve aumento de nubes. Aunque hay posibilidades de algunas lluvias breves, el viento será ligero, proporcionando una sensación agradable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 31 grados.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o llevar a cabo actividades tranquilas. Aprovechar estos momentos en el exterior puede ser un buen plan, dado el ambiente sereno que se anticipa durante toda la jornada.