La psicología sugiere que las personas que dan las gracias a los coches cuando cruzan la calle no lo hacen por agradecimiento sino que es un reconocimiento social

¿Tiendes a levantar la mano para agradecer a un conductor cuando se detiene y te deja cruzar? Desde la perspectiva psicológica, no es un indicador de diagnóstico, sino de una forma más atenta, cooperativa y amable de interactuar con desconocidos en el tráfico. Se trata de una breve señal de reconocimiento social.

Lo llamativo es que este gesto casi nunca es planeado. La teoría de los cinco grandes rasgos de personalidad se suele asociar con la amabilidad, con la cooperación, la cordialidad y la preocupación por los demás. Por tanto, dar las gracias, en estos casos, se puede interpretar como una pequeña muestra de interacción prosocial.

En la práctica, esto significa unos rasgos cotidianos como la amabilidad, la empatía, la gratitud o la conciencia social, al tener la capacidad de percibir que el tráfico está compuesto por personas. Parece un gesto insignificante, pero implica estar presente en el momento y percibir rápidamente lo que sucede a tu alrededor.

¿Cambia nuestra forma de interactuar en la carretera?

El tráfico se interpreta como un espacio de prisas, competencia e impaciencia, por lo que un gesto simple de gratitud puede cambiar el tono de la situación. Esta cortesía funciona como refuerzo social que tiene varios efectos en detalles de la vida cotidiana. Crea una sensación de respeto mutuo, reduce la impresión de que todo el mundo funciona de manera automática, fomenta una interpretación más cooperativa de la calle y refuerza la idea de que la cortesía tiene cabida en el tráfico.

Quienes demuestran con frecuencia este tipo de gratitud acaban demostrando un tipo de actitud más cooperativa en otras situaciones. Este gesto es digno de mención en un entorno donde muchos esperan que haya un ambiente distante y frío. Demuestra que una interacción de apenas unos segundos es una señal de respeto, atención y amabilidad.