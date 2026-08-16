Meteored lanza el aviso antes que AEMET: una DANA se acerca a toda velocidad con 12 horas de tormentas lluvias fuertes y granizo grande

Una DANA se acerca a toda velocidad con 12 horas de tormentas lluvias fuertes y granizo grande, Meteored no duda en lanzar una alerta antes que la AEMET. Lo que puede pasar en estas próximas jornadas es un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta, por lo que, tendremos que ver llegar estas lluvias fuertes y granizo que puede activar todas las alertas.

Cuando media España está en alerta podremos acabar obteniendo un plus de buenas sensaciones en estos días en los que realmente puede convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo un cambio radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué es lo que podría pasar con algunos elementos que serán los que nos darán pie a cambiar de planes o incluso a cancelarlos. La peor de las noticias posibles en estos días de vacaciones está por llegar y lo hará a toda velocidad.

El aviso antes que la AEMET lo lanza Meteored

Los expertos de Meteored no dudan en lanzar este importante aviso antes que la AEMET, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que serán esenciales. Es hora de saber qué es lo que nos dará en estos días lo que está por llegar, con un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Una DANA se acerca a toda velocidad, el peor de los fenómenos posibles, pueden acabar siendo los que nos den un extra de buenas sensaciones que hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que parecía que la lluvia había desaparecido, pero ahora volverá con mucha fuerza.

Desde la AEMET no dudan en activar todas las alertas posibles, pero con la mirada puesta a una situación cambiante que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada gesto cuenta.

Los expertos de Meteored nos dan algunos datos que podrían alejarnos de lo que sería común en un mes de agosto. El calor de días pasados es un caldo de cultivo excepcional de lo que está por llegar.

Una DANA se acerca a toda velocidad con 12 horas de tormentas lluvias fuertes y granizo grande

Se acerca a toda velocidad con 12 horas de tormentas lluvias fuertes y granizo grande, una DANA puede convertirse en la peor de las pesadillas posibles. Un cambio de tendencia que podría acabar siendo la que nos dará en estas jornadas unos datos que ponen los pelos de punta.

Tal y como nos explican desde Meteored: «La mayor parte de España se verá afectada en las próximas horas por una pequeña DANA que cruzará la Península. Se esperan tormentas muy fuertes en amplias zonas, con fenómenos adversos asociados a estos núcleos. La responsable de este cambio de tiempo es una vaguada que se encuentra sobre la vertical peninsular. Como ya apuntamos en Meteored, finalmente la onda se elongará y se acabará desgajando en nuestro entorno a lo largo del día de hoy, dando lugar a una pequeña DANA (depresión aislada en niveles altos) que provocará que los núcleos tormentosos salten en amplias zonas. La bolsa de aire frío se desplazará mañana hacia el noreste de Madeira, impulsando aire muy cálido hacia España durante la próxima semana».

Siguiendo con la misma explicación: «Tenemos por delante unas doce horas de tormentas fuertes debido al paso de esta DANA. Prácticamente en todas las comunidades hay activados avisos por lluvias y tormentas fuertes, excepto Asturias y Canarias, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, lo que da una idea de la extensión de este breve episodio. Las tormentas dejarán lluvias intensas, vendavales y granizadas».

Los puntos más afectados por este fenómeno: «Según los modelos mesoescalares, habrá tres focos principales de inestabilidad: la confluencia de La Rioja, Navarra, Ibérica soriana e Ibérica burgalesa; centro-norte de la provincia de León y la montaña palentina; y una última entre el norte de Castellón, este de Teruel y depresiones de Tarragona, Lleida y Barcelona. En estas zonas la AEMET ha activado avisos naranjas por probables acumulados de más de 30-40 l/m² en menos de una hora, con riesgo de reventones y pedrisco».

Lo peor podría estar por llegar en estas próximas jornadas: «Algunos de los núcleos más activos podrían descargar más de 60 l/m² en menos de tres horas, por lo que pueden producirse crecidas súbitas en barrancos y ríos. Es posible que dependiendo de la evolución de la situación se activen avisos naranjas en otras demarcaciones de la Península, sin descartarlo en el interior de Mallorca, ya que las nubes crecerán con fuerza y dejarán a su paso fuertes aguaceros en amplias zonas del país, eso sí, de forma muy irregular».