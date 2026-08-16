Crisis migratoria en Ceuta, en directo hoy: última hora de la frontera, los migrantes y la situación actual en la ciudad

Ceuta afronta este domingo 16 de agosto una jornada marcada por una calma tensa en la frontera después de que cientos de inmigrantes intentaran asaltar la ciudad autónoma -de nuevo- este sábado.

Las fuerzas de seguridad de Marruecos aseguraron que lograron impedir nuevos intentos de cruce hacia Ceuta y detuvieron a cerca de 300 personas en las inmediaciones de la frontera. El despliegue conjunto de ambos países ha evitado una repetición de la avalancha migratoria de finales de julio, aunque el dispositivo permanece intacto. En la ciudad continúan desplegados miles de agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército.

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Más allá de la frontera, la emergencia continúa dentro del enclave. Las cifras sobre las personas que permanecen en Ceuta siguen generando discrepancias entre administraciones, con estimaciones que oscilan entre los 5.000 y los 9.000 migrantes. Los centros de acogida siguen desbordados, especialmente por la presencia de cerca de 2.000 menores extranjeros no acompañados identificados oficialmente. A ello se suma la presión sobre hospitales y servicios de emergencia, mientras continúan las labores de atención, identificación y búsqueda de desaparecidos tras una crisis que ya ha dejado decenas de víctimas mortales.