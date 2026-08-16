Crisis migratoria en Ceuta, en directo hoy: última hora de la frontera, los migrantes y la situación actual en la ciudad
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta hoy, 16 de agosto
Ceuta afronta este domingo 16 de agosto una jornada marcada por una calma tensa en la frontera después de que cientos de inmigrantes intentaran asaltar la ciudad autónoma -de nuevo- este sábado.
Las fuerzas de seguridad de Marruecos aseguraron que lograron impedir nuevos intentos de cruce hacia Ceuta y detuvieron a cerca de 300 personas en las inmediaciones de la frontera. El despliegue conjunto de ambos países ha evitado una repetición de la avalancha migratoria de finales de julio, aunque el dispositivo permanece intacto. En la ciudad continúan desplegados miles de agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército.
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta
Más allá de la frontera, la emergencia continúa dentro del enclave. Las cifras sobre las personas que permanecen en Ceuta siguen generando discrepancias entre administraciones, con estimaciones que oscilan entre los 5.000 y los 9.000 migrantes. Los centros de acogida siguen desbordados, especialmente por la presencia de cerca de 2.000 menores extranjeros no acompañados identificados oficialmente. A ello se suma la presión sobre hospitales y servicios de emergencia, mientras continúan las labores de atención, identificación y búsqueda de desaparecidos tras una crisis que ya ha dejado decenas de víctimas mortales.
Médicos de Ceuta, a Mónica García: «Que venga y nos diga a la cara que no hay colapso sanitario»
La situación que atraviesa Ceuta afecta a la ciudad en todos los ámbitos posibles, y el sanitario ha sido de los más castigados. A pesar de eso, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó por redes sociales que se han «podido coordinar las actuaciones para dar respuesta a una situación muy complicada», afirmando que no ha habido colapsos y que los refuerzos han sido suficientes. Algo que han rechazado los médicos que trabajan en la ciudad autónoma. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha asegurado que «la situación sanitaria es de auténtico colapso y desbordamiento».
Los sindicatos exigen a la ministra de Sanidad que hable con médicos de Urgencias y Atención Primaria
La organización sindical CESM también ha reclamado a Mónica García que visite los centros sanitarios, que hable directamente con los médicos de Urgencias y Atención Primaria, que escuche a los profesionales y que conozca de primera mano las condiciones en las que se está prestando asistencia para poder adoptar las medidas necesarias para garantizar una asistencia adecuada y segura.
Los sindicatos médicos, a Mónica García: «Ceuta necesita implicación»
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha exigido al Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, una actuación «directa y urgente» ante la situación «crítica» que atraviesa Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes, una crisis que, según advierte, no es sobrevenida ni puede considerarse un episodio aislado.
La ministra de Sanidad se reunirá con el delegado del Gobierno y el presidente Vivas
En su visita a Ceuta, según consta en la agenda de Gobierno, Mónica García se reunirá con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz. Después, se encontrará con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Más tarde, comparecerá ante los medios y visitará el hospital universitario.
Mónica García visita Ceuta dos semanas después de la invasión
La ministra de Sanidad, Mónica García, visita Ceuta este domingo. Lo hace más de dos semanas después de la invasión y tras varias peticiones de los sanitarios que trabajan en la ciudad autónoma y que afrontan un grave colapso del sistema.
Las autoridades continúan blindando la frontera
Tras el nuevo intento de asalto de este sábado, Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército continúan blindando la frontera.
Crisis migratoria en Ceuta, en directo: miles de personas siguen en la ciudad y la frontera continúa blindada
Buenos días. Ceuta afronta este domingo 16 de agosto una nueva jornada de máxima tensión tras superar el riesgo de una nueva entrada masiva de migrantes durante el fin de semana.
La ministra de Migraciones visitará mañana Ceuta
Tras la visita de Mónica García este domingo, mañana se trasladará a Ceuta la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.