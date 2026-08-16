Los sindicatos médicos, a Mónica García: «Ceuta necesita implicación y su crisis sanitaria no es nueva»

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La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha exigido al Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, una actuación «directa y urgente» ante la situación «crítica» que atraviesa Ceuta tras la llegada masiva de migrantes, una crisis que, según advierte, no es sobrevenida ni puede considerarse un episodio aislado. El sindicato reclama además que la ministra, Mónica García, se desplace de inmediato a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno una realidad que, subraya, afecta a un sistema sanitario cuya gestión depende directamente del Gobierno central.

CESM considera insuficiente la respuesta ofrecida hasta ahora por Sanidad y reprocha a la ministra haber respondido con datos sobre actividad, inversiones y evolución de las plantillas sin abordar la presión asistencial extraordinaria que denuncian los profesionales. Para la organización, resulta además «difícil» sostener que no se ha producido una situación excepcional cuando el propio Ministerio ha activado un dispositivo específico de los servicios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). «Si ha sido necesario movilizar recursos extraordinarios, difícilmente puede defenderse que la situación era ordinaria», concluye el sindicato.

Además, la confederación ha reprochado a García que calificara de «alarmistas» a quienes están informando de las dificultades a las que se enfrentan para prestar asistencia sanitaria. En este sentido, ha recordado que advertir de este tipo de problemas, reclamar recursos y defender a pacientes y profesionales no es alarmismo sino responsabilidad, y forma parte de la labor sindical.

Tras apuntar que este comentario es «especialmente desafortunado» por parte de la ministra, han subrayado que la respuesta de la administración sanitaria debería ser «escuchar, contrastar y actuar, no cuestionar a quienes las realizan».

La confederación ha enfatizado asimismo que la situación «crítica» de la sanidad pública de Ceuta no ha surgido a raíz de la reciente crisis migratoria, sino que es consecuencia de años de falta de profesionales, dificultades para cubrir determinadas plazas, presión asistencial y condiciones en las que los médicos desarrollan su actividad, y frente a las que Sanidad no ha ofrecido una respuesta suficiente.

Visita a Ceuta

El sindicato ha resaltado que el Ministerio no puede limitarse a recibir información del INGESA y dar por cerrada la cuestión cuando los profesionales están trasladando una realidad diferente. Por ello, ha pedido a Mónica García que adelante su visita a la ciudad autónoma y que, según se ha anunciado, podría ser este domingo, después de 16 días desde la invasión.

La organización sindical ha reclamado a García que visite los centros sanitarios, que hable directamente con los médicos de Urgencias y Atención Primaria, que escuche a los profesionales y que conozca de primera mano las condiciones en las que se está prestando asistencia para poder adoptar las medidas necesarias para garantizar una asistencia adecuada y segura.

En paralelo, ha demandado una explicación pública de las medidas que el Ministerio va a adoptar para resolver los problemas estructurales que CESM viene denunciando desde hace años.

Con todo, la confederación ha asegurado que su objetivo no es convertir esta situación en una confrontación política, sino que se asuma una responsabilidad institucional, tras lo que ha expresado su respaldo a las reclamaciones de los profesionales y del Colegio de Médicos de Ceuta.