Sánchez invitó a Illa y su mujer a pasar tres noches en La Mareta mientras Ceuta seguía desbordada por miles de invasores

Pedro Sánchez invitó a Salvador Illa y a su mujer, Marta Estruch, a dormir en el Palacio de La Mareta en plena crisis de Ceuta. El presidente de Cataluña viajó de forma privada para que no trascendiera a la opinión pública que haría uso del palacio presidencial.

Según ha podido saber OKDIARIO, el presidente del Gobierno quiso que Salvador Illa y su mujer iniciaran sus vacaciones en las Islas Canarias. El matrimonio aceptó la invitación y ambos se trasladaron el pasado miércoles 5 de agosto hasta Lanzarote y estuvieron hasta el sábado 8 de agosto en La Mareta.

Los dos durmieron dentro del Palacio de Patrimonio Nacional en el que Pedro Sánchez y Begoña Gómez pasan este mes de agosto. El presidente catalán y su esposa fueron los primeros invitados que se trasladaron a la isla tan sólo cinco días después de que el matrimonio presidencial llegase a La Mareta.

No es la primera vez que Salvador Illa pisa La Mareta. Pedro Sánchez ya le ha invitado en años anteriores para pasar las vacaciones y momentos de ocio juntos. Salvador Illa ha pasado el verano de 2024 y el de 2025 en el archipiélago canario junto a Pedro Sánchez. Fuentes consultadas aseguran que en Lanzarote también se veían con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene buena relación con ambos.

Salvador Illa se ha convertido en una de las personas de máxima confianza del presidente, que ha decidido restringir su círculo más cercano en esta última etapa de la legislatura. Illa, por su parte, también se ha posicionado como uno de sus grandes apoyos políticos y personales.

Movilizó a mossos

Salvador Illa se ha llevado a La Mareta a agentes de los Mossos d’Esquadra cada vez que ha visitado la isla. Este año, el presidente catalán también movilizó a su escolta para que le acompañase en sus vacaciones con Pedro Sánchez pese a tratarse de una visita estrictamente privada.

Los agentes pernoctaron fuera de La Mareta en un hotel de la isla. Acompañaron en todo momento a Salvador Illa y a su esposa. A ellos se sumaron las decenas de efectivos que dan seguridad al presidente en la isla durante sus vacaciones estivales.

Más visitas: familia, Calleja y su novio

Tras Illa y su mujer, viajaron hasta Lanzarote los padres de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez Castejón llegaron a principios de agosto y se alojaron en un hotel de lujo próximo a La Mareta cuyas habitaciones cuestan más de 200 euros la noche. Los progenitores del presidente disfrutaron de una suite con vistas al mar, cuatro piscinas y centro de bienestar y spa, entre otros servicios.

Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón dormían en el hotel hasta que se dieron cuenta de que en el alojamiento estaba hospedada una periodista de OKDIARIO y decidieron marcharse al Palacio de La Mareta para disfrutar de las vacaciones junto a su hijo, Begoña Gómez y sus dos nietas.

Los Sánchez-Castejón no salen prácticamente de La Mareta y han hecho contadas excursiones como, por ejemplo, una visita a la Playa San Juan. Las hijas del presidente están con su perro al que pasean por La Mareta. La mayor de ellas increpó a la reportera de OKDIARIO, que cubría las vacaciones de Pedro Sánchez pagadas por todos los españoles.

El presidente del Gobierno también ha invitado a La Mareta a su amigo Jesús Calleja y a su novio. La pareja aterrizó el pasado jueves 13 de agosto por la tarde y fue sorprendida por OKDIARIO. Calleja dijo ante las cámaras que estaba con su familia y que buscaba los taxis, pero nada más lejos de la realidad, venía a ver a su amigo Pedro Sánchez y un conductor privado le esperaba fuera para llevarle a La Mareta. Calleja y su pareja han estado dos noches durmiendo en el Palacio y no han salido de la propiedad para evitar aparecer en prensa. Los dos se han marchado este sábado 15 de agosto.

Vacaciones en plena invasión

Pedro Sánchez ya lleva más de dos semanas de vacaciones en Lanzarote recibiendo a familiares y amigos en el Palacio de La Mareta, que es propiedad de Patrimonio Nacional y que pagan todos los contribuyentes. Su estancia en Lanzarote se está produciendo en plena invasión marroquí a Ceuta. Este mismo sábado se ha intentado un nuevo asalto que no ha tenido éxito, pero aún miles de personas siguen acampadas en las calles de la Ciudad Autónoma tras acceder a territorio español el pasado 31 de julio. Los ceutíes y su presidente Juan José Vivas han pedido auxilio al Gobierno de España, pero el presidente está de vacaciones en La Mareta.