El Gobierno gasta 1,5 millones en ‘vender’ la inmigración como «fuente de riqueza y desarrollo»

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, ha incluido en el Plan 2026 de Publicidad y Comunicación Institucional una campaña bautizada Migración, fuente de riqueza, con un presupuesto de 1.465.000 euros para este año y un coste plurianual que alcanzará los 2.000.000 de euros hasta 2027.

Según la ficha técnica del propio documento, elaborado por la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional del Gobierno, el objetivo de la campaña es «poner en valor la migración como una oportunidad de desarrollo sostenible y prosperidad».

La acción, impulsada por la Secretaría de Estado de Migraciones, se ejecutará entre febrero de 2026 y diciembre de 2027, con despliegue en televisión, radio, prensa, medios digitales y publicidad exterior, y difusión en castellano, catalán, gallego, euskera y valenciano. Su población objetivo, según el propio Plan, es «general, empresarios/as, estudiantes, infantil/juvenil y población trabajadora», es decir, prácticamente toda la sociedad española.

La campaña se enmarca en un paquete de seis campañas del ministerio de Elma Saiz, dotado con 7.660.000 euros en total. Entre ellas figura también la difusión del «Plan Estatal de Retorno Voluntario», con 1.215.000 euros para 2026 (2.000.000 € a coste plurianual), destinado a facilitar el regreso a España de los españoles residentes en el exterior, una campaña que convive en el mismo departamento con la que promociona la llegada de inmigrantes como «fuente de riqueza».

El periodo de la campaña se enmarca en la mayor crisis migratoria de la historia reciente de España. El 30 de julio, 80.000 personas cruzaron de forma masiva la frontera con Marruecos hacia Ceuta, en una avalancha que el Gobierno cifró primero en varias decenas de miles de entradas y que dejó decenas de muertos y desaparecidos durante el intento de cruce.

Miles de inmigrantes —hasta 11.000 según el presidente ceutí Juan Jesús Vivas— permanecen todavía en la ciudad autónoma. En estos días se han conocido informaciones sobre altercados y agresiones sexuales a niñas y mujeres marroquíes por parte de los propios inmigrantes de la invasión.

Según el Barómetro de Opinión de julio de 2026 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la preocupación de los españoles por la inmigración subió 4,5 puntos respecto al mes anterior, coincidiendo con el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el propio Gobierno, y se colocó como el segundo problema más citado por los encuestados (24,3%), solo por detrás de la vivienda.

Es en ese escenario —crisis fronteriza abierta en Ceuta y preocupación social al alza— en el que el Ministerio de Inclusión pone en marcha una campaña de 1,47 millones de euros para trasladar a toda la ciudadanía, incluidos escolares y trabajadores, que la inmigración es sinónimo de «prosperidad».

La Ley 29/2005, que regula la publicidad institucional del Estado, exige en su artículo 3 que estas campañas respondan a «razones de interés público» y respeten los principios de «veracidad» y «austeridad en el gasto» y prohíbe en su artículo 4 aquellas que persigan destacar los «logros de gestión» del propio Gobierno en lugar de prestar un servicio informativo neutral al ciudadano.