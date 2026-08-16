Una marroquí relata a OKDIARIO el infierno de las violaciones que sufren las niñas por ilegales: «Es peligroso alejarse de la Policía»

OKDIARIO se ha trasladado hasta las inmediaciones del CETI en Ceuta, un lugar donde un gran número de inmigrantes ilegales de los que entraron en la invasión de hace ya más de dos semanas viven en pésimas condiciones. Se trata de un lugar de especial relevancia puesto que allí sobreviven muchas chicas que buscan la seguridad que ofrece la presencia policial para poder evitar las violaciones que con cada vez más inquietante asiduidad están sufriendo jóvenes que se alejan de esta zona.

En este campamento hemos charlado con Wafae, una de las chicas encargadas de cuidar a las niñas más pequeñas, y que cuenta cómo es el infierno al que se enfrentan a diario. Muestra de ello es que la Policía ha segregado por sexos a los inmigrantes que aquí se agolpan, para minimizar los problemas en este campamento improvisado. Wafae cuenta que sólo allí, rodeados de agentes policiales, las chicas pueden encontrar algo de protección: «Si vas más lejos de aquí es peligroso, los africanos son malos con nosotras, todas las noches vemos gente peleándose, entre marroquíes y subsaharianos».

Wafae cuenta que muchas de las chicas lograron traer teléfonos metidos en bolsas de plástico para que pudieran seguir funcionando tras la travesía a nado y, gracias a ellos, pueden mantener el contacto con sus familiares en África.

El de las violaciones a niñas menores se ha convertido en otro de los problemas que esta invasión migratoria ha provocado en Ceuta. En este caso, las menores inmigrantes son las víctimas. Este mismo ueves fue perpetrada una de estas violaciones en la Ciudad Autónoma. Fue en manada, pero sólo uno de los autores pudo ser detenido. Tuvo lugar en la Avenida de Lisboa, una de las arterias de la ciudad. Y fue gracias al aviso de unos vecinos que pudo detenerse a uno de los implicados, todos ellos marroquíes ilegales. El campamento donde se encuentran estas niñas y jóvenes que se refugian de los ilegales detrás de los furgones policiales está a plena intemperie junto a otros asentamientos ilegales de individuos de la invasión.