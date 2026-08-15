El presidente de la Cámara de Ceuta pide ayuda para «reconstruir» la ciudad: «Venid, eso también será hacer España»
Las imágenes más impactantes del asalto a Ceuta
Calculan un impacto de 28 millones de euros en pérdidas durante agosto
El presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, Karim Bulaix, lanza desde OKDIARIO un llamamiento para ayudar a la ciudad a levantarse tras el impacto de la crisis migratoria y recuperar la imagen que llevaban años intentando construir. «En el momento en el que esto se arregle, lo que vamos a pedir a todos es que vengáis, que nos conozcáis, que veáis Ceuta, que es una ciudad maravillosa», asegura en una entrevista con este periódico. «Venid a visitarnos, ayudadnos y apoyadnos a reconstruirnos», reclama Bulaix, convencido de que hacerlo «también será hacer España».
El llamamiento llega después de dos semanas que el presidente de la Cámara describe como devastadoras para la vida y la actividad económica de la ciudad. Bulaix habla de un «miedo generalizado total» y asegura que cada vez más comerciantes están renunciando a abrir sus negocios. Afirma incluso que los inmigrantes «tienen más libertad» que ellos. Algunos peluqueros, relata, han retirado el pomo exterior de sus establecimientos para poder abrir únicamente desde dentro, mientras que hay tiendas que sólo permiten entrar a sus clientes previa llamada telefónica. La Cámara calcula ya un impacto de 28 millones de euros durante agosto, una cifra que Bulaix advierte de que será «muchísimo mayor».
Asimismo, el presidente de la Cámara denuncia que pidió ayuda al Gobierno desde el inicio de la crisis y sigue esperando una respuesta. «El día 1 ya mandamos una batería de ayudas y todavía no tenemos respuesta», afirma. Bulaix asegura que llamó este jueves 13 de agosto a la Secretaría de Estado y le comunicaron que «todavía no sabían cuándo iban a poder hacerlo». «La realidad es que no vamos a sobrevivir. Esto es imposible en estas circunstancias», advierte, antes de señalar que empresas «totalmente viables» pueden verse «abocadas al cierre inmediato». Pese a ello, insiste en que Ceuta saldrá adelante: «En el momento en el que nos den un poquito de aliento vamos a recuperar las fuerzas y vamos a sacar esto adelante, seguro».
PREGUNTA.- Para empezar, ¿cómo está Ceuta ahora mismo? ¿Cómo estáis viviendo estos días?
RESPUESTA.- Totalmente mal. Si al principio era desolador y teníamos una sensación de miedo general, se ha tornado ya en pena. El segundo día intentamos animar a los comerciantes para que abriesen sus negocios, pero poco a poco van renunciando a ello.
Agosto es un momento importante para los comerciantes en cuanto a ventas y se ha ido al traste. Nadie compra y, obviamente, a la gente le cuesta muchísimo salir a la calle porque tiene miedo.
Es un desastre absoluto. Empresarios de supermercados me han trasladado que tienen problemas de abastecimiento porque los camiones tienen miedo de servir a Ceuta. Incluso las propias barras de pan sólo se pueden comprar de máximo dos en dos porque no tienen capacidad para generar esa producción y garantizar pan a todo el mundo.
Es una situación muy, muy tensa, muy peligrosa. Y, obviamente, todos aquellos sectores de restauración que dependen del mes de agosto y del verano están empezando a cerrar.
P.- Entiendo que al principio los comerciantes sí que intentaron abrir, pero ante la situación que hay ahora muchos están echando el cierre. ¿Tenéis alguna cifra de las pérdidas?
R.- Sí. Nosotros calculamos que el impacto directo de la primera semana fue de 7,7 millones de euros que se perdieron. Hasta el 10 de agosto fueron otros 10 millones de euros que se dejaron de ingresar.
Ten en cuenta que las fiestas patronales se han cancelado y, con la cancelación, 900 puestos de trabajo que se esperaba crear no se han dado. Y, obviamente, todos los proveedores que habían hecho acopio de mercancía para venderla durante la feria, con cómo se pone Ceuta, que se llena entera, se la han comido con patatas. Y estamos hablando de todo el sector turístico: hasta el 90% perdido.
Luego hemos previsto, aunque tendremos que verificarlo, otros 10 millones de euros más de aquí al 31. Pero hemos sido muy conservadores. Ya te digo que en esta semana que ha pasado desde el día 10 hasta ahora, que estamos a 15, las cifras están subiendo muchísimo más, así que va a ser peor.
De los 28 millones de euros que ya preveíamos que iba a ser, estamos hablando de que esa cifra es el 1,4% del PIB anual de Ceuta.
P.- ¿Podrías darme cifras comparándolo con el año pasado?
R.- Con respecto al año pasado ha habido un 17%, casi un 18% de pérdidas. Los números de pérdidas que vamos a tener son aproximados, pero va a ser muchísimo mayor porque nos estamos dando cuenta de que fuimos muy conservadores a la hora de valorar las últimas dos semanas de agosto. Y todo va a peor porque, obviamente, pensábamos que iba a haber algún movimiento, alguna decisión que por lo menos controlase un poco esto. Pero, a la vista de lo que está sucediendo ahora…
P.- ¿Qué estáis viendo vosotros en las calles? Hemos conocido robos y agresiones. ¿Qué te están contando?
R.- Pues que va todo mucho peor, obviamente. Al principio eran personas que habían invadido nuestra ciudad, pero ahora las circunstancias en las que se encuentran son otras. Se encuentran cansados, enfadados, son violentos, son agresivos y esto es lo que tenemos ahí. Llevan dos semanas ahí metidos, tienen hambre, tienen sed… Ésta es la realidad que tenemos en nuestra ciudad.
Y, obviamente, eso no invita en ningún caso a salir a consumir, a salir a comprar. Imagínate lo que supone para todos los comercios. Además, el perfil medio del empresario del sector productivo de Ceuta es la micropyme. El 99,9% son, en general, un autónomo con dos trabajadores. Obviamente, esas personas no pueden abrir porque no pueden dejar a una sola persona. No se atreven.
Los peluqueros, por ponerte un ejemplo, quitan el pomo de apertura para que sólo se pueda abrir desde dentro. Una comerciante de ropa y textil manda un correo electrónico y lo publica en redes diciendo que atiende a todo el mundo, pero mediante llamada telefónica, y entonces abre la puerta.
Hay un miedo generalizado total. Es un desastre. Es un absoluto desastre. Y el problema es que no sabemos cuándo va a acabar porque no se toman medidas y no tenemos respuesta de nada.
P.- ¿Cuál es el llamamiento que te trasladan tus asociados desde la Cámara de Comercio de Ceuta? ¿Qué están pidiendo empresarios y micropymes?
R.- Lo que piden simplemente es información y toma de decisiones. Todo el mundo exige lo mismo: que se les expulse inmediatamente y que, mientras tanto, aseguren la libertad de circulación y nos permitan abrir con normalidad; y luego, lógicamente, que se blinden nuestras fronteras para que no vuelva a suceder.
Sí que es verdad que cuando hemos empezado a hablar con el Ministerio, nos pidieron que mandásemos una batería de ayudas para paliar esto que estamos contando. Lo hicimos el primer día. El día 1 ya mandamos esa batería de ayudas y todavía no tenemos respuesta.
Llamé ayer [por el jueves] a la Secretaría de Estado y me dijeron que todavía no sabían cuándo iban a poder hacerlo. La realidad es que no vamos a sobrevivir. Esto es imposible en estas circunstancias. O se ayuda, se apoya, o esto es absolutamente imposible.
Estamos hablando de empresas totalmente viables que van a verse abocadas al cierre inmediato porque, obviamente, no pueden continuar.
Y lo que me dicen todos los empresarios es que no quieren ahora mismo ayudas, porque aunque nos pongan una pila de millones de euros, con las circunstancias y la situación como están aquí ahora mismo, nadie va a querer venir, nadie va a querer saber nada y nadie va a querer salir a la calle a consumir. Todo pasa por lograr esa normalidad.
P.- Además del daño económico, al final existe un daño reputacional enorme para la ciudad.
R.- Ése todavía no nos hemos puesto a valorarlo. Llevamos cuatro o cinco años, desde la última crisis migratoria, trabajando para cambiar radicalmente la situación. Nos remangamos y empezamos a trabajar todos para lograr un cambio de imagen de Ceuta.
Hemos trabajado de una manera titánica por lograr cambiar esa imagen y, cuando estábamos mejor, cuando empezábamos a recoger los frutos de todo ese trabajo, nos encontramos con esto. Ha sido un golpe en la línea de flotación terrible.
Pero también sabemos que somos una ciudad que tiene la resiliencia en su ADN y sabemos que vamos a salir de ésta. Necesitamos que alguien tome decisiones para poder avanzar, para por lo menos tener esperanza. Porque la realidad es que llevar dos semanas con algo tan grave y que todavía no se haya decidido nada ni sepamos qué es lo que va a pasar genera una incertidumbre que rompe el ánimo de cualquiera.
P.- Si pudiera pedirle hoy una sola medida a Pedro Sánchez o al Gobierno para Ceuta, ¿qué pediría?
R.- Es que nos gustaría por lo menos poder criticar alguna medida porque fuese errónea. Pero es que la gran pena y la sensación que tiene al final todo el mundo es que hablamos de abandono. ¿Por qué? Porque no conocemos ninguna decisión.
Parece que esto no ha pasado, que no ha sucedido, que no lo tienen en cuenta, que no es importante. Es algo tremendamente sorpresivo. No cabe en la cabeza de nadie.
Lógicamente, lo único que pediríamos es que se tomen medidas. Las que sean, pero que se tomen ya. Criticaremos las medidas si hay que criticarlas, pero que por lo menos se tome alguna.
P.- A colación de todo esto, ¿cuánto tiempo puede soportar Ceuta económicamente que los comercios cierren y que continúe esta situación?
R.- Es imposible predecirlo, pero no mucho, muy poquito tiempo. Además, el daño que está generando está haciendo una herida cada vez mayor y más grande, que tiene unas dimensiones nunca vistas y nunca esperadas.
Hacer un planteamiento sobre algo que nunca jamás hemos sufrido es imposible. Pero ya te digo: el runrún de la calle es: “Oye, esto es imposible, así no se puede estar, vamos a cerrar, aquí no continuamos”.
Obviamente, nosotros tenemos el absoluto convencimiento de que esto se va a solucionar, de que se va a arreglar y de que va a ser más pronto que tarde. Pero cuesta mucho intentar convencer a los inversores y a los empresarios para que crean en lo que realmente va a suceder.
Obviamente, esto va a ser una mala pesadilla. Tardaremos, lógicamente, por el daño reputacional, mucho tiempo en poder corregirlo y volver a estar donde estábamos hace 15 días, pero por lo menos tendremos la ilusión de poder ponernos manos a la obra.
Insisto en que nosotros tenemos la idea y la ilusión de que podamos revertirlo lo antes posible.
P.- De hecho, sé que estabais impulsando una especie de hub tecnológico. ¿Seguís adelante con ello?
R.- ¡Sí! Estamos haciéndolo. Esta misma semana estamos trabajando porque lo que sí tenemos muy claro es que no vamos a parar.
Vamos a continuar con todos nuestros proyectos porque creemos que hacer otra cosa sería entregar nuestra ciudad. Vamos a continuar todas las inversiones y todos los proyectos.
Entre septiembre y octubre estará ya en funcionamiento el primer data center con legislación europea en África. También tendremos una factoría de IA generativa; de ésta estamos hablando antes de diciembre. También vamos a tener un centro para nómadas digitales en octubre.
Es decir, son todos proyectos en los que llevamos cinco años trabajando, que nos ha costado muchísimo empujar, que hemos logrado sacar adelante y con los que hemos atraído muchísimas inversiones, muchísimos empresarios muy poderosos y muy buenos.
Y, claro, esto nos pone en una situación muy, muy complicada. Pero, insisto, nosotros vamos a salir adelante. Yo lo tengo clarísimo. Nosotros, la Cámara de Comercio y todo el equipo, vamos a continuar con el día a día porque entendemos que es, obviamente, nuestro deber.
Además, hemos prometido que esos proyectos iban a salir en tiempo y forma, porque creemos que cualquier otro tipo de decisión sería, como te decía, entregar nuestra ciudad y no queremos.
P.- Entre todos, con cada granito de arena, intentaremos que Ceuta salga adelante.
R.- Lo haremos, saldremos adelante. Estamos convencidos. Ya te digo que en el momento en el que nos den un poquito de aliento vamos a recuperar las fuerzas y vamos a sacar esto adelante, seguro.
En el momento en el que esto se arregle, lo que vamos a pedir a todos es que vengáis, que nos conozcáis, que veáis Ceuta, que es una ciudad maravillosa, es una pasada. Y, bueno, eso también será hacer España, ¿no?
P.- Totalmente.
R.- Venid a visitarnos y ayudadnos y apoyadnos a reconstruirnos.
P.- Cuenta con ello.
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