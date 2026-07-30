Las imágenes más impactantes del mayor asalto a Ceuta desatado por Marruecos desde la crisis de 2021

Ceuta está viviendo en los últimos días la mayor entrada de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos desde la crisis de 2021, cuando una brecha fronteriza espoleada por el Gobierno marroquí permitió la llegada de entre 12.000 y 15.000 inmigrantes ilegales en apenas 24 horas a la ciudad autónoma.

Las imágenes se suceden este jueves, en el día de mayor afluencia, a falta de la confirmación con datos oficiales de entrada de inmigrantes a través de la frontera del Tarajal, un pequeño recinto paralelo al espigón que separa Ceuta de Marruecos.

En los últimos 10 días habían entrado 1.500 ilegales por vía marítima, una cifra que se multiplicará debido a la avalancha de las últimas horas, con un altísimo número de marroquís saltándose el control de la Guardia Civil y entrando, corriendo tras su periplo a nado, a territorio español vía Ceuta. El Instituto Armado ha estimado que más de 5.000 inmigrantes han entrado ilegalmente en Ceuta en las últimas 24 horas durante la avalancha que sufre la ciudad autónoma ante la pasividad de Marruecos y del Gobierno de España.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha exigido a primera hora de este jueves al Gobierno central la declaración de «emergencia nacional» debido a la situación de presión migratoria extrema, y pide que el Ejecutivo asuma «el mando único» para tomar medidas urgentes y «contundentes» frente a unos flujos de entrada diarios, con cifras que han rondado 300 personas cada jornada hasta hoy.

El Ministerio del Interior, sin embargo, ha descartado declarar la situación de emergencia de interés nacional por la situación en Ceuta. El ministro Fernando Grande-Marlaska se desplazará mañana viernes a la ciudad autónoma para conocer de primera mano la situación, pero asegura que no es posible activar la emergencia nacional por una crisis migratoria, ya que esta sólo está contemplada para riesgos naturales y tecnológicos.

Las dos entradas de marroquíes

Miles de inmigrantes marroquíes han entrado este jueves en Ceuta en un episodio de similares características al ocurrido los días 17 y 18 de mayo de 2021, cuando entre 12.000 y 15.000 personas entraron por el espigón fronterizo sur del Tarajal.

Desde primeras horas de la mañana ya se había producido la entrada en la ciudad de centenares de personas que habían conseguido alcanzar la costa a nado, entre ellas varias mujeres. A partir de las 12:30 horas se ha producido una entrada masiva de personas por el espigón fronterizo de familias, mujeres, jóvenes y niños que han logrado acceder después de bordear el espigón de la frontera y acceder a pie por uno de los laterales de la aduana del Tarajal.

La entrada masiva ha provocado un importante despliegue de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que han tenido que acudir a la zona con la Policía Local, sobre todo para realizar labores de control y evitar colapsos en el tráfico.