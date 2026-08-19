Vox ha denunciado ante la Fiscalía las agresiones sexuales registradas en Ceuta de los inmigrantes de la invasión, y pide que se investiguen de forma conjunta por delito contra la integridad física y psíquica de las personas y de lesa humanidad. Reclama un recuento único y depurado de los casos y el cotejo cruzado de los perfiles genéticos obtenidos en causas que se tramitan por separado.

Según ha informado la Fiscalía del Área de Ceuta, hasta el pasado 17 de agosto se habían formalizado judicialmente 13 denuncias por agresión sexual, la mayoría de ellas archivadas provisionalmente al no haber podido determinarse la identidad del autor. De esas trece víctimas, tres son menores y 10 adultas, y prácticamente todas extranjeras sin residencia legal en Ceuta.

Como ha revelado OKDIARIO, una joven sudamericana residente en Ceuta ha presentado la primera denuncia de agresión sexual por parte de inmigrantes que accedieron a la ciudad autónoma durante la invasión del pasado 30 de julio. Esta joven es la primera vecina ceutí que ha presentado una denuncia en la Policía Nacional por un delito contra la libertad sexual a manos de los ilegales del asalto.

Vox señala que cada denuncia se tramita de forma autónoma, ante juzgados distintos, y «no quedan contextualizados los hechos con la vinculación que les conecta que es la invasión de Ceuta».

El partido de Santiago Abascal destaca que «este elemento nuclear, junto con los perfiles de la víctima y del agresor, al no poder ser identificado, quedarán impunes, y defectuosamente investigados».

Esta formación sostiene que «este tratamiento agregado no es una opción, sino una exigencia derivada de la obligación de investigación efectiva que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vinculado a los artículos 3 y 8 del Convenio». Además, recuerda que dicho tribunal ha censurado la respuesta a incidentes concretos sin un enfoque sistemático cuando los hechos presentan un patrón común.

Los delitos que imputa

Vox califica los hechos, de forma provisional, conforme a los artículos 178 y siguientes del Código Penal y plantea como «hipótesis, que sólo la investigación puede confirmar o descartar, la eventual aplicación de los tipos de grupo u organización criminal, del artículo 510 y del artículo 607 bis por delitos de lesa humanidad».

VOX subraya en su denuncia la existencia de una dimensión organizada y pide que se determine mediante prueba los patrones comunes que conducirán a conocer la realidad de los hechos en nuestra frontera.

Las diligencias que solicita

Además, reclama una batería de diligencias, como es la relación única y depurada de todas las denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexual presentadas desde el 30 de julio, eliminando duplicidades entre registros policiales, sanitarios y judiciales.

También, el testimonio íntegro de todos los procedimientos abiertos en Ceuta por estos hechos, incluidos los archivados provisionalmente. Asimismo, reclama un informe policial de análisis de patrón, como es la georreferenciación y cronología de los hechos, coincidencias de modus operandi y supuestos con intervención de dos o más autores.

Además, pide el cotejo entre sí de los perfiles genéticos obtenidos en los exámenes forenses y contraste con la base de datos policial de ADN, «una diligencia que la tramitación separada hace materialmente imposible», según expone.

También solicita un estudio y vaciado de los grupos y canales digitales empleados para difundir y coordinar el cruce, «para determinar si circularon llamamientos a la comisión de agresiones sexuales o mensajes de contenido discriminatorio por razón de sexo».

Asimismo, reclama la declaración preconstituida de las víctimas que aún no la hayan prestado y activación de los mecanismos de protección, dado el riesgo de ilocalización.