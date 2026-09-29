El Rey, contundente: califica de «inaceptable» el asalto «a la frontera española que también es europea»

«Inaceptable», así ha calificado el Rey Felipe VI la entrada masiva de inmigrantes ilegales a la ciudad autónoma de Ceuta el pasado 30 y 31 de julio. Además, calificó que las fronteras españolas fueron violadas y, por ende, las de Europa; defendió que su defensa corresponde a todos los países de la Unión Europea.

En la recepción de la cena de gala dedicada al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su visita a España, su majestad expresó por segunda vez de forma pública su posición ante la situación de Ceuta; es un «desafío mayúsculo».

Tras dos meses de la invasión de Ceuta, su majestad ha valorado la situación de manera contundente y ha dejado un mensaje claro: «La violación de la frontera española, que es, también, una frontera europea, es inaceptable».

Además, aclaro a los socios europeos: «No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos», refiriéndose a que España se enfrenta a la defensa de la frontera sur de Europa con Marruecos, que se ha visto amenazada durante meses. Estas declaraciones llegan cuando muchos ceutíes esperan la visita de los reyes tras el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez.

Hace dos semanas su majestad había elogiado el «ejemplo de civismo» de Ceuta en una situación «de extraordinaria complejidad». Estas fueron sus primeras palabras en público sobre la situación que vive la ciudad autónoma desde que se produjo la entrada de más de 80.000 inmigrantes ilegales desde Marruecos.

Las palabras fueron pronunciadas en un acto que se celebró en la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas Vaciamadrid (Madrid), donde se hizo un reconocimiento al trabajo «ingente» que está realizando en la ciudad autónoma el personal de Protección Civil en coordinación con el resto de servidores públicos y voluntarios. «La labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos los españoles. Como también lo hace el hecho de que Ceuta haya sido el primer territorio de España en alcanzar el 100% de formación en emergencias en sus colegios», ha señaló el jefe del Estado.