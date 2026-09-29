Laporta reacciona tras la condena del City: «El Barça será absuelto del caso Negreira»

La reciente condena de la Premier League al Manchester City no ha puesto sobre aviso a Joan Laporta y al FC Barcelona en lo que respecta al caso Negreira. El presidente culé ha asegurado que el Barça «será absuelto» y que el Real Madrid es el culpable de que la resolución se esté alargando. El club blaugrana, en palabras de su máximo mandatorio, mantiene su postura de confrontación ante el club blanco.

Preguntado por el acto de conciliación con Florentino Pérez, con motivo de las palabras del presidente merengue sobre el caso Negreira, previsto para el 25 de noviembre; Joan Laporta ha vuelto a desviar la atención hacia el Real Madrid. «Nosotros vamos a defender la honorabilidad del club. Sus afirmaciones fueron falsas y su único interés es perjudicar al Barcelona. El Madrid actuó de una forma impresentable», ha expresado el dirigente catalán. Además, ha reconocido que las relaciones entre ambos clubes son «inexistentes». Como motivo, el enfrentamiento por el Caso Negreira: «El Barcelona será absuelto. El Madrid lo está alargando con un discurso que no se aguanta».

También permea en el distanciamiento definitivo entre Real Madrid y FC Barcelona el adiós definitivo de la Superliga. «Estuvimos enfrentados con la UEFA por la Superliga, pero el proyecto no avanzó como queríamos», ha reconocido Laporta. Ahora, tras la reconciliación con el organismo rector del fútbol europeo, el Camp Nou ha sido premiado con la final de la Champions League de 2029. El presidente culé se centra primero en el presente, con la ‘Orejona’ como gran objetivo. «Aspiramos a ganarla. Trabajamos para ello, con una gran plantilla y un entrenador muy capaz. Los jugadores están muy motivados», ha sentenciado el dirigente blaugrana.

La declaración que más ha llamado la atención de Joan Laporta en su intervención en el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio ha sido la relativa al caso Negreira. Sin sanción deportiva por el momento, como si apunta a que la tendrá el Manchester City por sus 115 irregularidades financieras en la Premier League, el presidente del FC Barcelona no ha dudado a la hora de garantizar que el club culé será absuelto por sus pagos al vicepresidente arbitral.

Consecuencias en Turquía, Inglaterra y… ¿España?

La limpieza del fútbol europeo están en entredicho en los últimos tiempos. Al mediático caso del Manchester City, sobre el que planea un duro castigo por parte de la Premier League, se ha sumado esta semana la investigación iniciada por la Fiscalía de Estambul contra el presidente del Comité de Árbitros de Turquía y otros seis dirigentes arbitrales. El ministro de Justicia del país otomano ha desvelado que se manipularon exámenes, pruebas y calificaciones para favorecer la promoción de ciertos colegiados y relegar a otros.

Un procedimiento que se asemeja el conocido como «índice corrector» que empleaba Enríquez Negreira con los árbitros españoles durante su vicepresidencia en el CTA. 18 años durante los que el FC Barcelona pagó, según la investigación de la Guardia Civil, más de ocho millones de euros al ex vicepresidente arbitral. Entre sus funciones, como han reconocido ex árbitros, estaba la de decidir las designaciones y los ascensos y descensos de categoría de los colegiados. Mientras en Inglaterra y Turquía actúan contra la limpieza del fútbol, el caso Negreira sigue sin castigo en España más de tres años después de destaparse.