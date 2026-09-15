La UEFA elige el Camp Nou como sede de la final de la Champions en 2029

Champions 2029, después de que el Comité Ejecutivo de la UEFA haya designado este martes las sedes de las próximas finales de sus principales competiciones de clubes, durante su reunión celebrada en Tesalónica (Grecia). El Camp Nou de Barcelona acogerá la final de ladespués de que el Comité Ejecutivo de la UEFA haya designado este martes las sedes de las próximas finales de sus principales competiciones de clubes, durante su reunión celebrada en Tesalónica (Grecia).

El estadio del FC Barcelona, que ya estará finalizado y totalmente reformado, volverá así a albergar una final de la máxima competición continental 30 años después de la disputada en 1999 entre el Manchester United y el Bayern Múnich en el anterior feudo ‘culer’, que terminó con triunfo inglés (2-1).

fue escenario de la final de la Copa de Europa de 1989, en la que el AC Milan se impuso al Steaua de Bucarest (4-0).La elección del Spotify Camp Nou completa además un ciclo de dos finales de Champions masculina en España en tres años, después de que la UEFA ya designara al Anteriormente, el Camp Nou también, en la que el AC Milan se impuso al Steaua de Bucarest (4-0).La elección del Spotify Camp Nou completa además un ciclo de dos finales de Champions masculina en España en tres años, después de que la UEFA ya designara al Metropolitano en Madrid como sede de la final de esta edición 2026/2027.

Mientras, el Allianz Arena de Múnich (Alemania) será sede de la final de 2028 de la máxima competición continental masculina. En categoría femenina, el Parc Olympique Lyonnais de Lyon-Décines (Francia) acogerá la final de la UEFA Women’s Champions League de 2028, por lo que San Mamés no volverá a ser sede de la máxima competición continental femenina cuatro años después de albergar la final de 2024, en la que el FC Barcelona se proclamó campeón. La UEFA también ha designado el National Stadium of Wales de Cardiff como sede de la final femenina de 2029.

En la Europa League, la final de 2028 se disputará en la National Arena de Bucarest (Rumanía), mientras que la de 2029 tendrá lugar en el National Stadium de Serbia, en Belgrado. En la Conference League, el Juventus Stadium de Turín albergará la final de 2028 y el Puskás Aréna de Budapest la de 2029. Por su parte, la Supercopa de la UEFA de 2027 se celebrará en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y la de 2028 en el Astana Arena de Astana (Kazajistán), mientras que la final de la UEFA Champions League de fútbol sala de 2027 tendrá como sede el Biel/Biena Arena de Suiza.

El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó además ajustes en el sistema de ascensos y descensos de la Nations League 2026/27 para facilitar la transición al nuevo formato de la competición, que a partir de la edición 2028/29 contará con tres ligas en lugar de las cuatro actuales. La próxima reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA tendrá lugar en Belfast (Irlanda del Norte) el 7 de diciembre, un día después del sorteo de la fase de clasificación de la Eurocopa 2028.