Croacia – España: prohibido fiarse

España aterriza en Split para cerrar el círculo. La campeona del mundo llega al Estadio Poljud (20:45 horas) después de ganar sus tres primeros partidos de la Liga de Naciones, con la clasificación para los cuartos de final al alcance de la mano y enfrentándose a una Croacia completamente herida. Un empate será suficiente para conseguir matemáticamente el billete. Una victoria permitiría hacerlo a lo grande. Pero enfrente estará una selección que viene de sufrir el golpe más duro de su historia y que se agarra al orgullo de Luka Modric para intentar levantarse.

Porque este partido tiene mucho más de emocional que de matemático. España puede clasificarse. Croacia necesita sobrevivir. Dani Olmo vuelve al país en el que se hizo futbolista y Modric regresa a casa después de reconocer por primera vez en dos décadas que sintió vergüenza vistiendo la camiseta de su selección. Dos mundos completamente diferentes se encontrarán en Split.

Un punto para estar en cuartos

España llega con los deberes prácticamente terminados. Los de Luis de la Fuente suman nueve puntos de nueve posibles después de superar a Inglaterra en Wembley, golear precisamente a Croacia en Sevilla y derrotar a República Checa en Oviedo. Las cuentas son sencillas. Si España gana o empata en Split estará matemáticamente clasificada para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

La situación de Croacia es completamente diferente. Los balcánicos sólo tienen tres puntos y necesitan reaccionar para mantenerse con vida. Una nueva derrota dejaría su situación prácticamente insostenible y convertiría las dos últimas jornadas en una pelea muy distinta a la que imaginaban cuando comenzó la competición. España juega por cerrar la clasificación. Croacia, por no despeñarse.

Una Croacia herida

El 4-1 de Sevilla ya había hecho daño. Lo de Inglaterra directamente abrió una crisis. Croacia viene de encajar un histórico 0-7 contra Inglaterra en Rijeka, la peor derrota de su historia. Son 11 goles recibidos en sus dos últimos encuentros y el terremoto alrededor de la selección ha alcanzado al banquillo, al vestuario y a una afición acostumbrada durante años a sentirse orgullosa de un equipo capaz de competir contra cualquiera.

Por eso Luis de la Fuente no se fía. «No es normal que le metan siete a Croacia. Me parece muy extraño», advirtió el seleccionador. Y lanzó el mensaje que ha marcado la preparación del encuentro: «Esto sólo significa que en el próximo partido van a salir mucho más motivados y exigidos». España no espera encontrarse al equipo que recibió siete. Espera una bestia herida.

España llega fresca

En el otro extremo aparece una selección española instalada en una dinámica completamente diferente. De la Fuente ha conseguido ganar mientras repartía esfuerzos. Nadie ha completado los tres partidos de este parón y contra República Checa llegó a introducir ocho cambios en el once.

Lamine Yamal, el único titular en los tres encuentros, únicamente disputó 45 minutos en Oviedo. Álex Baena también se quedó en el vestuario durante el descanso. Cubarsí ni siquiera entró en la convocatoria después de acumular 180 minutos. Todo pensando también en Split.

España llegará con piernas. Con confianza. Y con la posibilidad de volver a modificar medio equipo sin perder competitividad. La campeona del mundo sonríe mientras Croacia intenta reconstruirse.

Dani Olmo vuelve a casa

Pero para Dani Olmo no será una visita cualquiera. El internacional español regresa a Croacia, el país que forma parte de su historia personal. Con apenas 16 años tomó una decisión que parecía una locura: abandonar Barcelona para marcharse al Dinamo de Zagreb. Croacia terminó convirtiéndose en su segunda casa.

Allí creció, aprendió el idioma y pasó de ser una promesa a convertirse en futbolista profesional. Su integración llegó hasta tal punto que el fútbol croata llegó a fantasear con verle algún día defendiendo su camiseta. Olmo eligió España.

Ahora vuelve convertido en campeón del mundo y como uno de los futbolistas importantes de la Selección que amenaza con profundizar todavía más en la herida croata. Será un regreso especial. Uno de esos partidos en los que durante unos segundos aparecen recuerdos que van mucho más allá de los tres puntos. Croacia ayudó a fabricar a Dani Olmo. Ahora puede ser el catalán quien termine clasificando a España en Croacia.

La última batalla de Modric

Y si Olmo representa el regreso, Luka Modric representa la resistencia. A sus 41 años, el antiguo capitán del Real Madrid atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su extraordinaria carrera con Croacia. Después del 0-7 contra Inglaterra no escondió absolutamente nada.

«Es la primera vez que siento una profunda vergüenza», reconoció. Fue todavía más lejos: «Hoy hubiésemos perdido hasta con un equipo de tercera división». Palabras durísimas pronunciadas por el futbolista que ha simbolizado como nadie la edad dorada del fútbol croata.

Modric ha llevado a su país a lugares que parecían imposibles. Ahora intenta evitar que sus últimos capítulos internacionales estén marcados por una caída demasiado dolorosa. Por eso ha pedido ayuda a Split: «Esperamos que los aficionados estén con nosotros, nos apoyen y que se lo devolvamos de la mejor manera posible». Poljud dictará sentencia.

Una noche de emociones

España sabe que tendrá que sobrevivir también al ambiente. Croacia está herida, cuestionada y enfadada. Precisamente por eso puede ser mucho más peligrosa. Modric tendrá orgullo. El estadio empujará. Y los primeros minutos medirán hasta qué punto el 0-7 ha destruido al equipo o ha despertado su instinto de supervivencia.

España llega desde el extremo contrario. Campeona del mundo. Nueve puntos de nueve. Jugadores descansados. Lamine preparado. Una nueva generación empujando desde atrás y la posibilidad de cerrar matemáticamente la clasificación cuando todavía quedarían dos jornadas.

Y en medio de todo estará Dani Olmo. El niño que un día dejó España para hacerse futbolista en Croacia vuelve a su segunda casa vestido de campeón del mundo. Modric tratará de levantar una última vez a su país. Olmo intentará terminar de clasificar al suyo. Split espera una noche de fútbol. Pero, sobre todo, una noche de emociones.

Croacia-España: posibles onces