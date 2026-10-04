El belga Erik Lambrechts arbitrará por primera vez a España

El árbitro belga Erik Lambrechts dirigirá el Croacia – España de la Liga de las Naciones que se disputará el próximo martes, 6 de octubre, a las 20:45 horas en Split. Con un cuerpo arbitral íntegramente belga, este será el último encuentro de la actual ventana de selecciones, el cuarto de esta fase de grupos.

De 42 años, Lambrechts es internacional desde 2014, pero se da la circunstancia de que esta será la primera vez que este colegiado arbitre a la Selección española. Jamás había dirigido un encuentro de España, aunque sí de la sub-21.

Este belga es habitual de partidos de competición europea, pero tampoco tiene un gran bagaje en partidos relevantes. Por ejemplo, en toda su carrera sólo ha pitado siete partidos de Champions League, todos ellos de fase de grupos.

Lambrechts acumula experiencia internacional después de haber dirigido numerosos encuentros de selecciones sub-21 y también partidos de Champions, Europa League y Conference League. Su último encuentro en competición europea fue el Celta de Vigo – Olympique Lyon (1-1), correspondiente a los octavos de final de la Europa League disputados en marzo de 2026.

Este Croacia – España corresponde a la cuarta jornada del grupo 3 de la Liga A de la Liga de las Naciones, grupo que España lidera con nueve puntos tras haber ganado los tres partidos anteriores. Croacia, por su parte, tiene tres puntos y viene de ser goleada en su propia casa por Inglaterra por 0-7.

En el VAR de este partido se encontrará Bram van Driessche, mientras que Bert Put actuará como AVAR. Lambrechts, colegiado principal, estará acompañado en bandas por Jo de Weirdt y Kevin Monteny. Nathan Verboomen será el cuarto árbitro.

España cerrará de esta manera una concentración especialmente exigente y lo hará con el objetivo de marcharse con los deberes hechos. Después de una ventana cargada de partidos y en la que Luis de la Fuente ha medido al máximo las cargas de sus futbolistas, la selección buscará ante Croacia poner el broche al parón y dejar asegurados los cuartos de final antes de que vuelva el fútbol de clubes.