El Barcelona oposita a la final de la Champions 2029 con el Camp Nou todavía a medio hacer

El Barcelona presentó el pasado miércoles de manera oficial su candidatura para optar a ser la sede de la final de la Champions de 2029 con un Camp Nou que está todavía a medio hacer. El club blaugrana tiene la intención de tenerlo acabado a principios de 2028, por lo que llegaría de sobra a una de las grandes citas del fútbol mundial cada temporada.

«La documentación presentada incluye todos los requisitos técnicos, contractuales e institucionales exigidos por la UEFA, así como las garantías necesarias para acreditar la capacidad organizativa del Spotify Camp Nou y de la ciudad de Barcelona para acoger uno de los eventos deportivos más importantes del mundo», comienza señalando el Barcelona en un comunicado oficial donde anuncia su presentación para albergar la final de la Champions del año 2029.

La competencia del estadio culé es Wembley, el gran estadio de Londres donde Inglaterra disputa sus partidos y donde ya se jugó la final de la Champions de 2024 que el Real Madrid levantó tras ganar al Dortmund. El pasado miércoles era el último día estipulado en los plazos de la UEFA para entregar el dossier final de organización, después de un proceso que se abrió el pasado mes de julio. La final se disputará el 2 de junio de 2029.

El club de la Ciudad Condal define a su Camp Nou como «un estadio de referencia mundial», que «reúne todas las condiciones para convertirse en el escenario ideal de una final de la UEFA Champions League». Además, el comunicado incide en que «el recinto ha sido históricamente reconocido por la UEFA como un estadio de máxima categoría y es el más grande de Europa en capacidad».

El Camp Nou, con capacidad para 105.000 espectadores, ya fue sede de la final de la máxima competición europea en 1989, cuando el AC Milan se impuso al Steaua de Bucarest, y en 1999, cuando el Manchester United ganó al Bayern de Múnich.

La UEFA debe valorar las capacidades del Camp Nou y del Barcelona

La UEFA debe iniciar a continuación la evaluación de las propuestas presentadas en un proceso competitivo. Según el Barcelona, que queda «ahora a la espera de la decisión final de la UEFA», la decisión está prevista para el último trimestre del año. El tema es que el Camp Nou, en esta valoración, participará sin estar todavía acabado ante un estadio como Wembley, que ya es referencia.

El Barcelona tiene la intención de tener acabado su estadio para inicios de 2028. Si los plazos se cumplen, con la cubierta como guinda del proyecto, el club catalán llegaría de sobra para en junio de 2029 poder ser ya una auténtica realidad.

La UEFA ya conoce las sedes de sus finales correspondientes a 2027, que será en el Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, y la de 2028, en el Allianz Arena, la casa del Bayern de Múnich, escenario de la final en 2025 con el PSG como campeón ante el Inter de Milán.