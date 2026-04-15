Laporta no acepta la eliminación en Champions y anuncia otra queja a la UEFA: «El arbitraje fue una vergüenza»

Joan Laporta analizó este miércoles la eliminación del Barcelona en la Champions League a manos del Atlético de Madrid en la ronda de cuartos de final y no aceptó las consecuencias. Calificó el arbitraje, tanto de la ida como de la vuelta en el Metropolitano, como vergonzoso, y anunció que el club blaugraha realizará una nueva queja a la UEFA.

«Felicitar al Atlético por las semifinales, pero esto no quita para denunciar el arbitraje y el VAR del partido de ayer, que fue una vergüenza. Es intolerable lo que nos han hecho. En la ida ya no nos pitaron un penalti que era de libro y además nos expulsaron un jugador cuando era tarjeta amarilla. Giuliano no tenía la pelota controlada, el árbitro pitó bien, pero el VAR le hizo rectificar, con una roja que nos perjudicó mucho», comenzó Joan Laporta ante los medios de comunicación este miércoles cargando duramente contra el arbitraje UEFA.

«Ha sido una eliminatoria en la que las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho. En la vuelta ha pasado lo mismo. Nos han expulsado a un jugador cuando Koundé podía perfectamente llegar a la pelota, por lo tanto, Eric no era el último hombre. El árbitro pitó la amarilla, que era lo que correspondía, pero el VAR le hizo rectificar. Otra decisión equivocada. Además, el gol de Ferran era gol. El penalti a Olmo era penalti, la agresión a Fermín valorarla como queráis, pero es intolerable. Le han abierto el labio y el chaval sufriendo lo indecible cuando lo cosían y no sacó ni tarjeta», siguió denunciando un enfadado Laporta.

«No es admisible. Presentamos una queja y la UEFA contestó que no era admisible. Ahora estamos pidiendo explicaciones de por qué no era admisible esa queja. Volveremos a enviar otra queja porque lo que no es admisible es lo que nos volvieron a hacer ayer. Unas decisiones que nos han perjudicado claramente», culminó Joan Laporta anunciando que el Barça volverá a quejarse ante la UEFA.